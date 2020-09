1. FC Kaan-Marienborn: Die Erfolgsserie fortsetzen

Kohsuke Tsuda (links) und Daniel Waldrich hatten in den vergangenen Spielen viel Grund zum Jubeln – auch am Sonntag gegen Paderborns U23?

Kaan-Marienborn. Am Sonntag will der 1. FC Kaan-Marienborn auch gegen die U23 des SC Paderborn gewinnen. Allerdings „droht“ eine Veränderung der Start-Elf.

Vier Treffer gegen Münsters U23, doppelt so viele gegen Rheine und am ersten Wochenspieltag in der neuen Saison immerhin drei beim hoch gehandelten ASC 09 Dortmund – beim Fußball-Oberligisten 1. FC Kaan-Marienborn kann seit Donnerstagabend, dem glatten 3:0-Sieg auf dem Kunstrasenplatz an der Schweizer Allee, endgültig von einem gelungenen, nahezu perfekten Saisonstart gesprochen werden.

Als Schiedsrichter Tim Zahnhausen aus Herne die vor allem in der zweiten Halbzeit kampfbetonte Partie abpfiff, sprach aus den Augen von Kaans Trainer Tobias Wurm auch ein wenig Stolz – Stolz auf das, wie seine Mannschaft aufgetreten war, wie sie mit allen (erlaubten) Mitteln dagegengehalten, einen auch spielerisch starken Gegner in die Schranken gewiesen hatte.

Tore zum richtigen Zeitpunkt

„Das war Männerfußball, wie ich ihn mir solch einem Spiel vorstelle, ein Abnutzungskampf. Alle haben sich in die Bälle geschmissen“, lobte Tobias Wurm die Einstellung der Mannschaft, die auf der idyllischen Anlage in Aplerbeck auch zum richtigen Zeitpunkt traf: Ein frühes 1:0, das 2:0 unmittelbar nach der Pause und der vorentscheidende Knockout für den in dieser Phase auf das Anschlusstor drückenden Gastgeber nach gut 60 Minuten.

Erstmals in dieser Saison blieb Kaan-Marienborn ohne Gegentor. „Auch das war ein Ziel, das erreicht wurde“, freute sich Tobi Wurm. Im Moment läuft vieles zusammen bei seinem Team, greifen schon viele Rädchen ins andere. Der Hauptgrund dafür: In den bislang vier absolvierten Partien musste der Käner Coach die Startelf nur einmal und auf nur einer Position verändern. Das war beim Rheine-Spiel der Fall, als er Lukas Duda den Vorzug vor Moritz Stühn gegeben hatte.

Arthur Tomas fällt wohl aus

Für die Sonntag-Partie in der Herkules-Arena gegen die U21 des SC Paderborn „droht“ ein zwangsläufiger Wechsel: Außenverteidiger Arthur Tomas musste den Platz am Mittwoch nach knapp 80 Minuten verletzt verlassen. „Wenn Arthur nicht mehr weiterspielen kann, heißt das schon was“, befürchtet Tobias Wurm eine möglicherweise nicht ganz so harmlose Verletzung beim Defensiv-Routinier, der nach seiner Auswechslung über muskuläre Probleme klagte.

Ob mit oder ohne Arthur Tomas: Kaan-Marienborn wird nach zehn Punkten aus vier Spielen voller Selbstvertrauen ins Spiel gegen die technisch gut ausgebildete Paderborner Nachwuchs-Mannschaft gehen. Die Zweitliga-Mannschaft um den Alchener Sven Michel spielt zwar erst am Montag beim Hamburger SV, reist aber bereits am Sonntag an, so dass es für das Oberliga-Team wohl keine Verstärkungen aus dem Profi-Kader geben wird.