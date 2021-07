1. FC Kaan-Marienborn: Der Kader wird erneut größer

Kaan-Marienborn. Beim 1. FC Kaan-Marienborn aus der Fußball-Oberliga dreht sich das Personalkarussell weiter heftig. Es gibt den nächsten Neuzugang.

Nachdem er bereits 2020 hauptsächlich virtuell mit der Mannschaft trainiert hat, hat Fußball-Oberligist 1. FC Kaan-Marienborn Außenspieler Derrick Kyere vom belgischen Club Tempo Overijse fest verpflichtet.

In der Jugendschmiede des RSC Anderlecht wurde der 21-jährige Belgisch-Ghanaer ausgebildet. Schließlich führte ihn sein Weg von der U21 des OH Leuven in den Seniorenfußball zum belgischen Fünftligisten Tempo Overijse.

Gegen Hennef gleich getroffen

Beim 1. FC Kaan-Marienborn ist er seit der Sommervorbereitung 2021/2022 nun fester Bestandteil der Mannschaft. Im ersten Testspiel gegen den FC Hennef machte Derrick Kyere nach seiner Einwechslung mit dem Ausgleichstreffer gleich auf sich aufmerksam.

Kaans Sportlicher Leiter Jochen Trilling beschreibt den neuen Mann als technisch versiert: „Derricks Spielweise eines Straßenfußballers ist durchaus erfrischend. Wenn er weiter so fleißig an sich arbeitet, werden wir noch viel Spaß an und mit ihm haben.“

