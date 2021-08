1. FC Kaan-Marienborn: Der frühe Rückstand ist kein Schock

Kaan-Marienborn. Der 1. FC Kaan-Marienborn liegt im Auftaktspiel gegen den ASC 09 Dortmund schnell hinten - und beweist danach seine ganze offensive Stärke.

Neue Zeiten in der Fußball-Oberliga Westfalen. Verabschiedeten sich vor der Corona-Pandemie die Trainer „bis zum Rückspiel“, wünschten sich nach dem 3:1 (2:1)-Sieg des 1. FC Kaan-Marienborn am 1. Spieltag der Saison 2021/22 gegen den ASC 09 Dortmund beide Übungsleiter, Tobias Wurm (Kaan) und Toni Kotziampassis (Aplerbeck), „dass wir uns in der Entscheidungsrunde wiedersehen“. Idealerweise in jener oberen Liga-Hälfte, die dann um Meistertitel und Aufstieg spielt.

Daniel Hammel (links) im Kopfballduell mit Jan-Patrick Friedrich. Foto: Carsten Loos

Die torgefährlichsten Spieler beider Mannschaften sind unterdessen über die lange Corona-Zwangspause die selben geblieben. Nachdem nämlich Daniel Waldrich schon in der 2. Minute die frühe Führung für Kaan auf dem Fuß hatte, Julian Horstmann aber knapp vor der Torlinie neben seinem bereits geschlagenen Schlussmann Jan Held klärte, knüpfte Maximilian Podehl nahtlos an seine drei Treffer beim letzten Liga-Auftritt der Dortmunder vor genau zehn Monaten an und brachte sein Team mit 1:0 nach vorne. Kapitän Kevin Brümmer setzte den Torjäger vor Keeper Julian Bibleka frei in Szene, weil die auf drei Positionen neu formierten Gastgeber nicht energisch genug waren.

Gäste durch Podehl stets gefährlich

Überdies musste Tobias Hombach kurzfristig für Armin Pjetrovic einspringen, der sich im Abschlusstraining eine Zerrung zugezogen hatte. Nach dem Schlusspfiff lobte Kaans Trainer Wurm, „wie die Mannschaft zurück gekommen ist“ nach dem Rückstand. Aplerbeck ließ die Hausherren gewähren, war aber immer wieder bei Kontern gefährlich, wie durch Brümmer (26.), der aber am langen Pfosten vorbei zielte. In der 32. Minute war es soweit: Kohsuke Tsusa machte das 1:1 nach einer Vorlage von Dawid Krieger an den langen Posten.

Der Japaner hatte vor der Unterbrechung der Vorsaison ebenso wie Podehl achtmal getroffen, auch im letzten Käner Spiel zuvor, vor zehn Monaten und einer Woche, beim 5:0 gegen Haltern. Kaan hatte nun mehr vom Spiel, doch Podehl tauchte kurz vor der Pause noch zweimal im Torraum der Käner auf. Bibleka reagierte jedes Mal prächtig. Und so konnte Kaan durch Neuzugang Daniel Hammel mit dem Pausenpfiff mit 2:1 in Führung gehen.

Hammel flankte in der 63. Minute maßgerecht auf Krieger, der einen schönen Kopfball zum 3:1 in die Maschen setzen. Quasi im Gegenzug verhinderte Bibleka mit einem Spagat den zweiten Treffer Podehls. Damit war Dortmund offenbar am Ende seiner Möglichkeiten. Die Käner vergaben auf dem Weg zu einem sicheren Sieg noch einige Chancen. Die spektakulärste hatte Derrick Kyere auf dem Fuß. Der Belgier hob den Ball aus vollem Lauf über Held – doch der Ball klatschte vom hinteren Pfosten zurück ins Feld.

