1. FC Kaan-Marienborn darf wieder spielen

Nach zwei ausgefallenen Spielen in der Fußball-Oberliga bekam der 1. FC Kaan-Marienborn für die Heimpartie am Sonntag (15 Uhr) gegen Tabellenschlusslicht Hammer SpVg grünes Licht. Der Corona-Test war negativ, was natürlich eine positive Nachricht ist.

Die Hammer also im Siegener Osten, die Siegener Sportfreunde reisen dafür in den Süden Hamms, zum Auswärtsspiel bei Westfalia Rhynern.„Mein Eindruck ist positiv“, zeigte sich Sportfreunde-Trainer Tobias Cramer am Vormittag nach dem 1:1 gegen die SpVgg. Vreden angetan von der Leistung seiner Mannschaft. Cramer: „Ich sehe eine gute Entwicklung. Druck- und Pressing-Situationen waren über weite Strecken gut. Ich denke, dass wir jetzt auf einem recht hohen Oberliga-Niveau angekommen sind.“ Was fehlt, sei nun das Erfolgserlebnis eines Dreiers, „dass die Mannschaft“, so der Coach, „den Bock endlich umstößt.“ Unterschätzen jedenfalls werde Rhynern den Gegner am Sonntag im Stadion am Papenloh nicht. Da ist sich Tobias Cramer ganz sicher. Was ihn optimistisch stimmt, ist die kontinuierliche Steigerung nach den Niederlagen gegen die nach wie vor unbesiegten Gegner Holzwickede und Sprockhövel. „Es haben in vielen Situationen am Donnerstag zehn Zentimeter gefehlt.“ Bei der Flugkopfball-Aktion von Michél Harrer zum möglichen 2:0 oder auch beim Distanzschuss des stark in den Fokus gerückten Joshua Walter kurz nach dem Vredener Ausgleich. „Es hat dann halt nicht sollen sein“, so Cramer.“

Die Startelf von Donnerstag dürfte sich jedenfalls wieder ändern, denn Moritz Brato wird mit einer Bänderverletzung am Fuß wohl ausfallen und wieder Platz machen für Till Hilchenbach. Ob der US-Amerikaner Eli Pinner mit nun vorliegender Spielberechtigung zu seinem ersten Einsatz kommt, ist noch offen. Angeschlagen ist auch Kapitän Björn Jost, der nach Schlusspfiff über Knieprobleme klagte.

1. FC Kaan-Marienborn

Debüt für Hoffmann? Fehlen werden den Känern gegen Hamm auf jeden Fall Artur Tomas und Felix Neuhäuser. „Bei beiden besteht Hoffnung, dass sie demnächst zurückkehren können“, so Wurm. Dafür dürfte der jüngst verpflichtete Jannes Hoffmann auf sein Debüt hoffen. Hoffmann bringt trotz seiner erst 24 Jahre enorme Erfahrung mit.

Nach vier Spielen ohne Niederlage und zehn daraus resultierenden Punkten ist der Coach des 1. FC Kaan-Marienborn, Tobias Wurm, nach wie vor auf der Suche nach einer Synthese aus kämpferisch guten Vorstellungen wie in Dortmund und fußballerisch überzeugenden Leistungen wie gegen Rheine. „Natürlich ist da noch Luft nach oben“, sieht Wurm die Sache realistisch, auch wenn er mit dem Start insgesamt zufrieden sein kann. Der entstehende Zeitdruck nach zwei ausgefallenen Punktspielen und dem ebenfalls noch zu terminierenden Pokalduell in Gosenbach bewertet er indes als nebensächlich: „Auch hier haben wir ja noch Luft...“ Das Spiel des Tabellenletzten aus Hamm haben sich die Käner Team-Verantwortlichen eingehend betrachtet. „Die Niederlage im Derby gegen Rhynern war schon unglücklich“, hat Wurm erkannt, dass bei der Spielvereinigung das Potenzial vorhanden ist, nach 25 Niederlagen in Serie endlich ein Erfolgserlebnis anzupeilen. Aber das soll natürlich nicht ausgerechnet in Kaan-Marienborn umgesetzt werden, wo der FCK mit viel Selbstbewusstsein und der Gewissheit eines gut eingespielten Teams antreten wird.