1:4-Pleite: Auswärtsfluch der SF Birkelbach hält an

Bruchhausen. Die neunte Auswärtspleite der SF Birkelbach hatte für Carsten Roth zwei Seiten: Die schwache Leistung seines Teams und die des Schiedsrichters.

Auch am frühen Abend, rund vier Stunden nach dem Abpfiff, saß der Frust bei Carsten Roth noch tief. Bei der 1:4-Niederlagen gegen den FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen konnten seine Sportfreunde Birkelbach einerseits nicht an die Leistung des Siegs über Eslohe (3:1) vor drei Wochen in der Fußball-Bezirksliga 4 anknüpfen. Andererseits ärgerte sich der SFB-Trainer über den Schiedsrichter.

„Das war sicherlich ein schwacher Auftritt von uns, das müssen wir uns ankreiden, aber auch der Schiedsrichter hatte heute eine seltsame Wahrnehmung“, urteilte Roth. Bezogen auf sein Team spielte er auf die Phase vor der Pause an, in der man quasi um „Gegentore gebettelt“ habe, sowie auf die harmlose Offensive in der zweiten Hälfte an. Vom Schiedsrichter sah sich Roth in drei Szenen benachteiligt.

Doppelpack von Christof Grosser

So beim Treffer zum 1:2, als der Unparteiische einen Einsatz von Tim Langenbach als Foul bewertete, dieser aber „ganz klar den Ball gespielt“ habe. Den Gästen war es egal und Christof Grosser, der zuvor schon Carsten Afflerbachs direkt verwandelten Freistoß zum Führungstreffer der Gäste (6.) ausgeglichen hatte (32.), köpfte die Flanke zum 2:1 ein (42.). Kurz nach der Pause erhitzte dann ein Eckball die Gemüter, in dessen Folge Cedric Hanfland vom Sechzehner zum 3:1 einschoss (49.).

Samuel Madsaks Tor wird aberkannt

„Es war erstmal keine Ecke, unser Torwart Steven Kupietz wurde regelwidrig behindert und einer unserer Spieler gefoult“, echauffierte sich Roth über diese entscheidende Szene. Denn im weiteren Spielverlauf dominierten die Hausherren ohne großen Aufwand die Partie und Birkelbach agierte in jeglicher Hinsicht zu harmlos.

„Das war einfach zu wenig von uns, das muss man natürlich auch zugeben“, so Roth weiter, der diesmal mit einer Dreierkette um Fabian Treude, Daniel Wolf und Carsten Afflerbach begann – der Effekt, das Mittelfeld zu stärken, verpuffte aber erstmal noch. Nach einem aberkannten Tor von Birkelbachs Samuel Madsak (81.) – laut Roth ebenfalls „äußerst fragwürdig“ – sorgte Marco Dommach auf der Gegenseite für den 4:1-Schlusspunkt.

SF Birkelbach: Kupietz – F. Treude (73. Madsak), Wolf, C. Afflerbach – Hoedt (45. Vogelsang), Engemann, Langenbach (41. M- Afflerbach), Völkel – Wolzenburg – M. Treude, Althaus (45. Böhl).