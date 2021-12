1:2 - Käner verlieren auch das „kleine Derby“

Erndtebrück. Der TuS Erndtebrück fügt dem 1. FC Kaan-Marienborn die zweite Saisonniederlage in der Fußball-Oberliga zu. Und das kam so.

Wenn es nur nach den Derbys in der Fußball-Oberliga geht, ist der 1. FC Kaan-Marienborn Tabellenletzter. Nach dem 2:3 in Siegen Anfang November verlassen die Mannen von Trainer Thorsten Nehrbauer auch den Erndtebrücker Pulverwald mit einer Niederlage. Die vor der Saison schon fast totgesagten Wittgensteiner feiern im Schneegestöber den durchaus verdienten 2:1 (2:1)-Erfolg. Gut für den FCK, dass es all ‘die anderen Partien in dieser Liga-Saison gibt. Denn trotz der beiden Pleiten in den Kreisduellen zieren die Käner nach wie vor die Spitzenposition.

Aber die Luft wird an diesem zweiten Adventssonntag dünner, zumal auch die Leistung nicht stimmte. Der mannschaftlich geschlossene Auftritt der „Blauen“, das frühe Attackieren des Käner Aufbauspiels, die robuste, aber keineswegs überharte Gangart - all dies waren Erndtebrücker Trümpfe, die - um beim Kartenspiel zu bleiben - der Spitzenreiter aus dem Siegener Osten nicht zu stechen wusste.

TuS-Co-Trainer Lars Birlenbach, der den erkrankten Chef Stefan Trevisi an der Seitenlinie vertrat, sprach nach dem Spiel von einer „schweren Woche“ für die Erndtebrücker: „Das Spiel stand ja zunächst auf der Kippe, wir mussten einen Tag in der Judohalle trainieren, zudem macht uns die Ausfallserie schaffen.“ Große Hoffnungen, so ist dem zu entnehmen, hatte man sich also gar nicht gemacht.

Personal-Probleme

Neben den beiden gelb-gesperrten Robin Entrup und Benjamin Brusch hatte sich Taira Tomita vorzeitig nach Japan verabschiedet, Fuad Dodic fehlte erkrankt. Kurzfristig mussten die nicht geimpften Osinachi Nwubani, Paolo Okoye und Louis Ngalia einen negativen PCR-Test vorlegen. Es waren also einige Hürden zu meistern, damit die Erndtebrücker überhaupt ein Team auf den Kunstrasen schicken konnten. „Ich bin stolz auf diese Mannschaft“, ein abschließender Satz von Lars Birlenbach, der daher allzu verständlich ist.

Lars Schardt nimmt Maß - der Ausgleich am Pulverwald. Arthur Tomas kommt zu spät. Foto: Carsten Loos

Auf der anderen Seite war natürlich die Enttäuschung über diese zweite Saison-Niederlage spürbar. „Vielleicht“, versuchte Trainer Thorsten Nehrbauer eine Erklärung, „haben wir uns nach der frühen Führung zu sicher gewähnt.“

Die war nach 17 Minuten fällig, als Nwubani Kaans Derrick Kyere an der Torauslinie von den Beinen „säbelt“ und Mats Scheld den Strafstoß gewohnt sicher verwandelt.

Aber eben zu früh gefreut - so ein erstes Fazit aus Käner Sicht. Denn es waren in der Folge die Gastgeber, die die Partie bestimmten. Die bauten fortan am gegnerischen Strafraum Druck auf, „gingen drauf“, wie es so schön heißt, und ließen kaum Aufbauspiel der „Roten“ zu. Und Chancen sollten sich einstellen, weil der FCK ganz einfach diesem frühen Pressing mit unzulänglichen Mitteln begegnete.

Nutznießer waren vor allem ein ballsicherer Tim Schrage und der emsige Lars Schardt, der in der 25. Minute Armin Pjetrovic düpiert und aus 16 Metern ausgleicht. Und nur fünf Minuten später lauert am langen Pfosten Murat-Kaan Yazar, um nach einer Fehlerkette, die bei Torhüter Julian Bibleka ihren Anfang nahm, zur Erndtebrücker Führung abzuschließen. Der Pfostenschuss von Schardt in der 37. Minute verdeutlicht, dass der TuS diese erste Hälfte dominierte, sogar höher hätte führen können.

Auf den nach der Pause stärker werdenden Druck der Gäste hatte Lars Birlenbach seine Mannen eingestellt. Mit einer Portion Glück - zumindest bei Abschlüssen des eingewechselten Dawid Krieger - aber vor allem dank aufopfernden Einsatzwillens überstanden die Platzherren die Drangperiode schadlos. Sie besaßen bei Kontern und Abschlüssen von Schardt (64.) und des eingewechselten Okoye (90.+4) sogar noch die klareren Möglichkeiten für weitere Tore.

