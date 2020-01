Die Volleyballerinnen des Turnerbund Osterfeld kletterten mit dem Sieg über Gladbeck auf Rang drei in der Verbandsliga.

Oberhausen. Mit einem 3:2-Zittersieg gegen den Gast TV Gladbeck kletterten die Volleyballerinnen des Turnerbund Osterfeld auf Rang drei der Verbandsliga.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zittersieg für Osterfelder Spickenbom-Sechs gegen Gladbeck

Mit einem 3:2-Zittersieg gegen den Gast TV Gladbeck kletterten die Volleyballerinnen des Turnerbund Osterfeld auf Rang drei der Verbandsliga. 18:25, 25:21, 20:25, 25:18, 15:10 waren die Ergebnisse der fünf zähen Sätze. „Wir sind fast im gesamten Spiel nicht in Schwung gekommen“, resümierte TbdO-Trainer Egbert Spickenbom. „Die alten Schwächen, schwache Annahme und zu wenig Druck, waren immer noch vorhanden. Zudem kam auch noch die Abstimmung zwischen Zuspiel und Angriff nicht optimal zum Durchbruch.“ Am Ende setzte sich die Erfahrung der Gastgeberinnen durch. „Wieder ein sehr schwaches Spiel mit einen glücklichen Ergebnis für uns. Mit dem Ergebnis kann ich leben, mit dem Spiel nicht“, so Spickenbom.

SV Bayer Wuppertal - TV Jahn Königshardt 3:0 (25:12, 27:25, 25:20): Die Jahn-Damen verloren die Zähler und Rang sechs an die Gastgeberinnen. Viele Annahmefehler und Ungenauigkeiten von Beginn an machten es schwer, den Angriff gut vorzubereiten. Erst Mitte des zweiten Satzes wurde die Leistung besser, aber unter dem Strich reichte es nicht.

Jahn: Treder, Schroes, L. & S. Otto, M. & T. Martin, Appelt, van Acken, Sinke, Kißmann.

Landesliga, Herren: Moerser SC III - TB Osterfeld 0:3 (17:25, 22:25, 25:27): Mit einem Pflichtsieg beim Tabellenvorletzten behaupteten die Gäste Rang zwei. Dabei diente die Aufstellung im Wesentlichen dazu, den jungen Spielern Spielpraxis zu ermöglichen. Mit vielen Aufschlagfehlern und starken Problemen im ersten Pass gelang es der Mannschaft nur selten, wirklich zufriedenstellend zu agieren. Teamgeist und Durchhaltevermögen halfen aber, als es knapp wurde. Das erste Spiel der Rückrunde steigt bereits am Donnerstag, 16. Januar, um ca. 20 Uhr in der Theodor-Heuss Realschule (Elpenbachstr. 140) gegen die SG Bottrop/Tbd. Osterfeld.

TbdO: N. Köster, Syrowiszka, Fischer, Jansen, Amelung, Simson, Eichner, Reinelt, Hendricks, Gronen, Bertram, Krakow,

Bezirksliga, Damen: SV Blau Weiß Dingden III - TV Jahn Königshardt II 3:1 (25:13, 25:22, 27:29, 25:15): Auch der gewonnene Krimi in Satz drei brachte dem Jahn nicht den Schub, um beim Nachwuchs des Zweitligisten etwas mitzunehmen.

Jahn II: Alsdorf, Böing, Donath, Holst, Kallenberg, Wegner, L. Pahl, J. Pahl.