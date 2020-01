Oberhausen. Was für eine Spannung: Die Wasserball-Verbandsligisten WSG Oberhausen und SK Krefeld 72 III trennen sich nach einem dramatischen Duell mit 14:14.

WSG Oberhausen und SV Krefeld liefern sich einen Krimi

War das Spannend. Selbst ein gewisser Herr Hitchcock dürfte seine Freude am Beckenrand gehabt haben. Abschließend trennten sich die Wasserball-Verbandsligisten WSGO und SK Krefeld 72 III 14:14 (7:4). Den besseren Start erwischten die Oberhausener, die zu Beginn des zweiten Viertels 5:1 führten. Vorne und hinten stimmte alles. Die WSGOler hatten Spiel und Gegner unter Kontrolle und sahen mit 8:4 wie sichere Sieger aus. Aber dann war plötzlich der Wurm drin. Die Krefelder erzielten fünf Treffer in Folge und gingen im dritten Spielabschnitt erstmals in Führung.

Danach ging es ständig hin und her, mal führten die Hausherren, dann wieder die Gäste. 90 Sekunden vor dem Ende erzielte Sebastian Tauwel mit seinem vierten Treffer das 14:13. Beide Teams nahmen in der Schlussphase eine Auszeit, den Schlusspunkt aber setzten kurz vor dem Ende die Krefelder. Unterm Strich eine gerechte Punkteteilung und ein Spiel, das keinen Verlierer verdient gehabt hätte.

„Wir haben zwar völlig unnötig einen Punkt liegen lassen, sind aber auf dem richtigen Weg“, so WSGO-Coach Stefan Rompf, der seinem Spielmacher Ronald Wloka das Prädikat „bester Spieler“ ausstellte.

WSGO: Ruhnow, Ortsack, Wloka (1), Rompf (1), Lösken, Hümbs (1), Spielmann, Santuario, Berger (6), Gersting, S. Tauwel (4), Klingenhagen (1), H. Tauwel.