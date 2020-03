WSG Oberhausen übernimmt nach Krimi Tabellenführung

In der Wasserball-Verbandsliga setzte sich die WSG Oberhausen beim SV Lünen 08 mit 16:15 (10:10) durch. Die beiden Teams lieferten sich von Beginn an einen offenen Schlagabtausch, in den ersten acht Minuten fielen 14 Treffer. 7:7 hieß nach dem ersten Viertel. Und dann schwammen sie eigentlich ständig auf Augenhöhe.

Das zweite Viertel endete mit 3:3, das Dritte 4:4, und so hieß es 14:14, als der letzte Spielabschnitt angepfiffen wurde. Es blieb spannend bis zum Schluss. Max Berger brachte die WSGO mit seinem achten Treffer erneut in Führung, aber nur wenig später der erneute Ausgleich für die 08er. Damit stand es 15:15. 40 Sekunden vor dem Abpfiff war es dann WSGO-Spielmacher Ronald Wloka, der mit seinem zweiten Treffer zum 16:15 den Schlusspunkt setzte. „Das war eine ganz enge Kiste. Am Ende aber sind wir für eine insgesamt gute mannschaftliche Leistung mit zwei Punkten belohnt worden. Es hätte aber auch andersherum ausgehen können“, so WSGO-Coach Stefan Rompf.

Zum Erfolgsgaranten wurde Max Berger, der mit seinen acht Treffern genau die „halbe Miete“ war. Mit diesem Sieg haben die Oberhausener die Tabellenführung übernommen und marschieren nun in Richtung Oberliga.

WSGO: Ruhnow, Ortsack (1), Schmalt (1), M. Rompf (1), Hümbs, Wloka (2), H. Tauwel, Santuario, Berger (8), Gerstung (1), S. Tauwel (2), Klingenhagen.