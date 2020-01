Wenn bei RWO alle Räder ineinander greifen

„Junior“, schrie RWO-Trainer Mike Terranova seinen Rechtsaußen Shaibou „Junior“ Oubeyapwa an, als der nicht schnell genug den Rückwärtsgang einlegte, um einen Gladbacher Angriffsversuch zu unterbinden. Terranova musste nur einmal in 90 Minuten so laut Aufmerksamkeit einfordern. Für Oubeyapwa eine gute Quote. Und ein Grund dafür, dass RWO die U23 von Borussia Mönchengladbach höchst souverän mit 3:0 (1:0) bezwang.

Die offensiv starken, aber defensiv ebenso aufmerksamen Außen Oubeyapwa sowie auf links der erstmals richtig starke Vincent Stenzel waren ein Grund für den Sieg, aber beileibe nicht der einzige.

Die Überzahl half natürlich

Natürlich spielte den Kleeblättern in die Karten, dass die Borussia ab der 25. Minute in Unterzahl spielte. Torwart Jan Olschowsky hatte in höchster Not als letzter Mann vor dem Strafraum gegen Oubeyapwas Umkurvungsversuch den Ball mit der Hand gespielt. Schiedsrichter Thorsten Siewer blieb gar keine andere Wahl, als die Rote Karte. So wurde aus dem 4-3-3- der Gladbacher ein 4-3-2, das sich mit fortlaufender Spieldauer müde rannte.

Das ist die Sicht auf die Nachlässigkeiten der Gäste, viel besser gerät aber der Blick auf die gastgebende Elf: Die Rot-Weißen leisteten sich so gut wie keine Fehler. Die Viererkette um Jannik Löhden und Nico Klaß innen sowie Philipp Eggersglüß und Felix Herzenbruch außen ließ über 90 Minuten keinen gefährlichen Schuss der Elf von Arie van Lent zu.

Der gestand deprimiert im Gespräch nach der Partie: „Wir hatten eine halbe Chance.“ So ungefähr war es. RWO-Torwart Daniel Davari klärte einmal vor seinem eigenen Kasten (mit dem Fuß) gegen Thomas Kraus. Der Borussen-Mittelstürmer versuchte es in der 90. mit einem verzweifelten Alleingang aus spitzem Winkel in den RWO-Fünfmeterraum – Außennetz, und das war es mit der Offensivgefahr der Gäste.

Jerome Propheter hatte großen Anteil

Diese hervorragende Quote war auch der Verdienst der defensiv aufmerksamen Oubeyapwa und Stenzel, die die Flügel dicht machten und eines Jerome Propheter, der 60 Minuten abfing und aufbaute.

Torwart Jan Olschowsky hat das 0:1 kassiert und kurz darauf sah er sogar die Rote Karte. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Bis ihn nach längerer Verletzungspause die Kräfte verließen. Aber bis dahin war das Deck geputzt. Vincent Stenzel als Abstauber nach einem Geschoss von Raphael Steinmetz von der Strafraumlinie, das Torwart Olschowsky nur nach vorn abprallen lassen konnte sowie Cihan Özkara (51.), der eine steile Kombination, ausgehend von Christian März mit Auge auf Oubeyapwa über rechts und der passgenau ins Zentrum auf Özkara zog, hatten die Partie entschieden.

Noch mehr Möglichkeiten

Danach zeigte sich, über welche Möglichkeiten RWO mit vollem Kader noch verfügt. Philipp Gödde löste Özkara im Sturmzentrum ab, muss aber noch an Laufwegen arbeiten. Doch Giuseppe Pisano war eine Belebung sondergleichen. Auf der Acht fordert er die Bälle ein und legte sie zentimetersicher in die Schnittstelle, wo Oubeyapwa oder Stenzel lauerten. Einen von diesen Bällen auf Stenzel über links bekam er im Rücken der Abwehr zurück und zeigte, was er noch dazu kann. Mit technisch großer Kunstfertigkeit nagelte er den Ball aus zwölf Metern von halblinks in den rechten Winkel (79.). Perfekt getroffen, kühl ausgeführt, unhaltbar. Es war zu merken: Auch wenn die Wechselfrist 31. Januar näher kommt; mögliche Kandidaten wie Stenzel oder Pisano wollen die Herausforderung bei Rot-Weiß annehmen. Terranova nach dem Spiel: „Ich habe ihm gesagt: Giuseppe, vielleicht ist das einer deiner letzten Verträge. Willst du den als Verlierer verlassen? Streng’ dich an.“

Alle Spieler werden noch gebraucht

Genau das tat er und kann in dieser Verfassung der Mannschaft noch eine große Hilfe sein. Denn wenn auch jetzt mancher unzufrieden ist, weil er nicht spielen kann: Im Verlauf dieser engen Rückrunde mit Nachholspielen und Pokal werden unweigerlich Sperren und Verletzungen hinzu kommen. Dann ist es für Terranova gut zu wissen, dass er auf der Bank nahtlos Ersatz findet.