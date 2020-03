Oberhausen. Die Oberhausener Hallen-Stadtmeisterschaft fand erstmals in der neuen Traglufthalle des TC Babcock statt. Die Resonanz war überaus positiv.

Gelungene Premiere der Tennis-Stadtmeisterschaft in der neuen Halle des TC Babcock. 305 Teilnehmer in 36 Altersklassen und Disziplinen waren dem Aufruf gefolgt, die neuen Oberhausener Filzball-Könige auf den Sandplätzen unter dem Tragluftdach am Kiwittenberg zu ermitteln.

In der offenen Klasse der Damen hatte sich Elisa Fendrich (OTHC) bereits in Gruppenspielen über das bessere Satzverhältnis gegen die punktgleichen Josephine Koppers (TC 69) und Nele Willm (BTC) durchgesetzt. Bei den Herren setzte sich Jan Mirau (TK 78) die Krone auf. Im Endspiel gegen seinen Vereinskameraden Leonard Krichel benötigte er ein wenig Anlaufzeit, verdaute das 0:6 im ersten Satz aber gut und drehte das Endspiel mit 6:3 und 10:6 im Match-Tiebreak.

Sieger bei den Herren: Jan Mirau (TK 78). Foto: Herbert Höltgen / FUNKE Foto Services

„Wir sind sehr zufrieden mit dem gesamten Ablauf“, erläutert Sven Kanthack, Tennis-Fachschaftsleiter im Stadtsportbund Oberhausen. „Und wir freuen uns, dass wir vom TC Babcock bereits die Zusage haben, die Stadtmeisterschaft auch im nächsten Jahr und hoffentlich dann auch regelmäßig hier ausrichten zu können.“

Auf Unterstützung angewiesen

Die Spieler hatten die Halle bereits im Laufe des Wettbewerbes in höchsten Tönen gelobt. „Es ist ja auch überhaupt kein Vergleich mit den alten Traglufthallen, wo es ja eigentlich immer entweder zu warm oder zu kalt und vor allem viel zu feucht war. Wir sind sehr froh, jetzt diese tolle Möglichkeit für die Stadtmeisterschaften zu haben“, hatte Kanthack bereits im Vorfeld des Endspiel-Wochenendes erklärt.

Zudem bietet die über die ersten vier Felder des Außengeländes des TC Babcock gespannte Hallenkonstruktion den Vorteil, dass zwischen den Feldern zwei und drei die Zuschauer die Spiele sehr nah verfolgen können.

Viele Zuschauer verfolgten die Endspiele beim TC Babcock. Foto: SSB

Die Startgelder der Teilnehmer reichen natürlich nicht, um die Halle für insgesamt 360 Feldstunden für die Stadtmeisterschaft anzumieten. „Wir bekommen die Stunden bereits günstiger und sind der Sparkasse für ihre finanzielle Unterstützung natürlich sehr dankbar. Ohne diese wäre die Durchführung in dieser Form nicht möglich“, so Kanthack, der bei der großen Siegerehrung der Jugend von SSB-Präsident Manfred Gregorius und Thorsten Berg aus dem TCB-Vorstand unterstützt wurde.

Zwei Talente fehlen verletzungsbedingt

Fast schon „traditionell“ kam kein Startfeld bei den Damen 30 zustande, bei den Herren 40 nur eine B-Konkurrenz. Dafür bleiben die Herren ab der Altersklasse 50 auch in der Halle zahlreich am Filzball. Auch beim jüngeren Nachwuchs war die Resonanz vielversprechend. Ein Wermutstropfen war dagegen, dass mit Niklas Doler (TK 78) der frisch gebackene U14-Verbandsmeister und dem U18-Freiluft-Stadtmeister Simon Dubiel (Buschhausener TC) zwei große Nachwuchstalente verletzungsbedingt nicht dabei sein konnten.

Die Stadtmeisterschaften im Sommer richtet einmal mehr der TK 78 aus. Das anvisierte Endspiel-Wochenende dafür ist der 29./30. August. Am kommenden Montag (19 Uhr) lädt der SSB zur Tennis-Fachschaftsversammlung in das Klubhaus der Sportfreunde Königshardt ein.