U19 von RWO feiert drei Punkte bei Viktoria Köln

U19-Bundesliga Viktoria Köln – RW Oberhausen 1:3 (0:2): Einen Auftakt nach Maß in die zweite Saisonhälfte feierten die A-Junioren von RWO. Mit 3:1 gewann das Team von Dimitrios Pappas verdient bei Viktoria Köln und erhöhte somit ihr Punktekonto auf stolze 22 Zähler. „Ein großes Kompliment an die Jungs, die sich von der ersten Minute an sehr konzentriert und willig gezeigt haben“, lautete das Fazit des Trainers.

Nach einem Freistoß von Jan Bachmann und der Kopfballverlängerung von Pablo Overfeld brachte Furkan Cakmak die Kleeblätter nach 21 Minuten in Führung. RWO blieb gegen den Aufsteiger weiter tonangebend und erhöhte nur wenig später auf 2:0: Der lange Ball aus der eigenen Hälfte landete auf Umwegen bei Stürmer Erick Surmanski, der nach feiner Einzelarbeit dem Kölner Schlussmann keine Chance ließ (29.). Bereits vor dem Pausenpfiff hätten die Gäste für die Entscheidung sorgen können, doch Marius Heck versagten vom Elfmeterpunkt die Nerven (43.).

Statt 3:0 plötzlich der Anschluss

Statt des 3:0 fiel direkt nach dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer. Selim Ajkic schloss den Konter der Hausherren zum 1:2 erfolgreich ab (46.). Das Gegentor ließ die Rot-Weißen aber nur kurzzeitig nervös werden. Bereits fünf Minuten später hätte Pablo Overfeld den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellen können, scheiterte aber aus vielversprechender Position am Kölner Schlussmann.

Der wiederum musste in Spielminute 68 erneut hinter sich greifen. Nach dem der Distanzschuss von Emre Kücük nur an die Latte ging, stand Marius Heck beim Abpraller goldrichtig und netzte zum 3:1 ein. Köln kam in der Folge nur noch nach Standards nach vorne, die die RWO-Defensive aber allesamt klärten. Pappas: „Im Abwehrbund haben wir sicher gestanden, mit Keeper Haakon Pomorin aber auch einen sicheren Rückhalt gehabt.“

Kommenden Sonntag empfängt RWO im Stadion Niederrhein Bayer Leverkusen, die überraschend mit 1:3 gegen den MSV verloren haben.

RWO: Pomorin; Overfeld, Vila, Gabriel, Cakmak, Kücük (70. L. Bachmann, Markovic, Erraji (40. Köse), J. Bachmann, Surmanski (87. Inan), Heck (73. Bilgin).