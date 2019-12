U19 von Arminia, Adler-U19 und RWO-U17 favorisiert

U19: Arminia Klosterhardt –

SC 08 Radevormwald So 11

Ein letztes Mal ist der Arminia-Unterbau in diesem Jahr gefordert. In der ersten Runde des Nieder-rheinpokals empfängt die Mannschaft von Timo Kleer Radevormwald (Bergische Leistungsklasse) im Estadio.

„Gerne hätten wir die Partie auf das nächste Jahr verschoben, konnten aber keinen Termin finden, der beide Parteien zufrieden stellt“, so der Linienchef, der dennoch mit einer klaren Zielvorgabe ins Spiel geht. „Wir wollen gewinnen und dafür werden wir 90 Minuten Gas geben. Danach dürfen wir uns auf Weihnachten freuen.“





FC Remscheid –

Adler Osterfeld So 13

Auch für den Adler-Nachwuchs steht die letzte Partie des Jahres auf dem Programm. Das Team von Coach Tobias Hauner, der einen Tag zuvor selbst gegen den Spielclub in der Bezirksliga spielt, will mit einem Sieg die bisher starke Saison erfolgreich abschließen. Ihre A-Jugend-Qualifikationsgruppe schlossen die Osterfelder mit 34 Punkten auf Platz eins ab. Mit nur 22 Gegentoren stellte die Hauner-Elf zudem die mit Abstand beste Defensive.





U 17: RW Oberhausen –

FC Remscheid Sa 12.30

Ungewohnte Spielzeit für die Mannschaft von Ken Asaeda, die im Niederrheinpokal überwintern will. Alles andere als ein Sieg wäre gegen den Neunten der bergischen Leistungsklasse eine Enttäuschung, ist damit aber auch die große Herausforderung für das Trainerteam.

„Wir müssen das Spiel mit voller Bereitschaft angehen“, weiß Asaeda. In den letzten Wochen hat sich die Mannschaft gefestigt und nach dem Sieg über Spitzenreiter RWE in der Niederrheinliga auch einen Rhythmus gefunden und drei Ligaspiele in Folge gewonnen. Dass die Mannschaft nun sieben Spiele nicht verloren hat, hat dafür gesorgt, dass zum Überwintern der dritte Platz belegt wird.





U 15: Hastener TV –

Arminia Klosterhardt Sa 15

Es ist die Reise zum großen Unbekannten. „Ich kann sie nicht einschätzen“, stellt Dirk Lomberg klar. Auch Aron Maaßen weiß: „Es wird auf uns ankommen.“ Doch allen Unwägbarkeiten in Remsched zum Trotz will die Arminia mit einem Sieg die lange Heimfahrt antreten. Der Vierte der bergischen Leistungsklasse ist klarer Außenseiter und dennoch muss sich die Arminia wieder durch personellen Notstände kämpfen. Beide Trainer sehnen sich nach der Winterpause, bis es dann am 1. Februar in der Liga weiter geht. Keine ewige Pause, aber genug um das Lazarett zu verkleinern.





SW Alstaden –

SSV Bergisch Born Sa 15

Die Alstadener von Gianni Tuchscherer haben jüngst die Qualifikation für die Bestengruppe geschafft und wollen sich nun mit dem Ersten der bergischen Leistungsklasse messen. Dafür testete die Mannschaft am vergangenen Wochenende gegen Niederrheinligist SG Essen-Schönebeck und nahm auch aus der 1:6-Niederlage Positives mit.

„Wir sind klarer Außenseiter, aber wenn wir alle an Bord haben, ist das Wunder möglich“, ist sich Tuchscherer sicher. Soweit komplett sind die Kuhle-Kicker sogar, nur in der Innenverteidigung steht aktuell noch ein dickes Fragezeichen. „Das würde uns wehtun, aber wir hoffen, dass alle rechtzeitig fit sind.“