U19-Spieler Furkan Cakmak feiert Debüt bei RWO-Profis

Als beim 5:2-Testspielsieg gegen den Oberligisten VfB Hilden zur zweiten Halbzeit die Nummer 18 für Rot-Weiß Oberhausen den Kunstrasen betrat, mussten einige Zuschauer sicherlich etwas genauer hinschauen. Denn im besagten Trikot, was bis vor wenigen Wochen noch Ahmet-Malik Uzun gehörte, steckte mit Furkan Cakmak ein Akteur, der normalerweise für die U19 der Kleeblätter aufläuft. Die Nachricht über sein Debüt bei den Profis hatte der 18-Jährige dabei erst am Abend zuvor vom Sportlichen Leiter Patrick Bauder per Telefon erhalten.

„Über den Anruf und mein Debüt habe ich mich sehr gefreut und habe versucht alles zu geben und die Chance zu nutzen“, sagte Cakmak unmittelbar nach dem Abpfiff. Bereits seit dem Start der Wintervorbereitung am 3. Januar hatte der Mittelfeldmann beim Regionalligisten mittrainiert, wobei Coach Mike Terranova genau weiß, woran das junge Kleeblatt-Talent noch arbeiten muss. „Furkan ist sehr engagiert und weiß mit dem Ball umzugehen. Aber man sieht auch, dass er sich noch an das Tempo bei den Profis gewöhnen muss. Dies wird mit der Zeit noch kommen.“

„Die Jungs haben mich super aufgenommen“

Zu Beginn sei Cakmak, der im vergangenen Sommer vom Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach an die Lindnerstraße gewechselt war, nach eigener Aussage noch „ein bisschen nervös gewesen“. Vor allem als er das erste Mal die Kabine der Rot-Weißen um Kapitän Jannik Löhden betrat. Doch so schnell die Nervosität auch gekommen war, so schnell war sich auch wieder verflogen. „Die Jungs haben mich super aufgenommen und mir bei den Abläufen auch wichtige Tipps gegeben. Und mit der Zeit wird man dann auch lockerer.“

Mit den A-Junioren steht Furkan Cakmak in der U19-Bundesliga nach der ersten Saisonhälfte mit 19 Punkten auf einem respektablen achten Tabellenplatz. Er selbst absolvierte dabei alle 14 Partien und erzielte zwei Tore. „Die Hinrunde war sehr gut von uns, wobei wir in den Spielen gegen die Top-Teams wie Dortmund späte Gegentreffer geschluckt haben. Dass wollen wir in der Rückserie besser machen um weiter nach oben zu klettern.“

Unter den Augen von U19-Trainer Dimitrios Pappas

Auch sein U19-Trainer Dimitrios Pappas hatte sich das Debüt seines Schützlings nicht entgehen lassen, wobei Cakmak dort etwas offensiver als Zehner, und nicht wie bei Terranova als Sechser neben Maik Odenthal, aufläuft. „Es ist natürlich schon noch eine Umstellung für ihn, beispielsweise mehr den Ball laufen zu lassen. Aber ich finde, er hat das ordentlich gemacht und ist nicht abgefallen im Vergleich zu den anderen Spielern.“

Die U19 gewann derweil auch ohne Furkan Cakmak ihr zweites Testspiel. Mit 3:1 (1:0) besiegte RWO den Nachwuchs vom ETB SW Essen am Samstagnachmittag. Die Tore erzielten Enis Bilgin und Bekem Saglam (2).