U19: Arminia und Adler erreichen den Niederrheinpokal

U19-Niederrheinpokal Arminia Klosterhardt – SC 08 Radevormwald 6:0 (5:0:): Dank einer souveränen Vorstellung hat der Arminia-Unterbau sein Ticket für den Niederrheinpokal gesichert. In der letzten Qualifikationsrunde setzte sich das Team von Timo Kleer im Estadio mit 6:0 gegen den SC Radervormwald durch und feierte damit einem gelungen Jahresabschluss. „Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet und hätte noch höher ausfallen können“, so das Fazit des Linienchef.

Die Arminia hatte den unterklassigen Gegner von der ersten Minute voll Griff, die ersten drei Tore fielen allerdings alle nach Standardsituationen. Während Lukas Geers das 1:0 besorgte (5.), folgten im Anschluss Kapitän Fatih Gönül (26.) und Stürmer Arman Corbo (37.). Mit den Treffern von Niklas Daunheimer (38.) und Serhat Sat (42.) war die Messe bereits vor dem Pausentee gelesen. Nach munterem Wechselspiel ließ es die Kleer-Elf im zweiten Durchgang etwas ruhiger angehen. Letztlich war es Samual Addai, der in Minute 68 das halbe Dutzend voll zum 6:0-Endstand vollmachte.

Kleer: „Wir haben unsere Hausaufgaben mit der nötigen Ernsthaftigkeit erledigt, weshalb ich den Jungs ein Kompliment machen möchte. Weihnachten kann kommen.“

Für die Arminia beginnt die Wintervorbereitung am 5. Januar.

Arminia: Nwarath (46. Steppkes); Sat, Louma, Zegadlo, Gönül (46. Kozak), El Abdouni, Geers, Rychel, Corbo, Hasani (46. Addai), Daunheimer (46. Sow).

FC Remscheid – Adler Osterfeld 0:2 (0:0): Auch der Adler-Nachwuchs hat sich für den Niederrheinpokal qualifiziert. Nach einer torlosen ersten Halbzeit machten die späten Tore von Dustin Masek (75.) und Anel Mujezinovic (95.) den 2:0-Erfolg für die Mannschaft von Tobias Hauner perfekt. „Es war ein schweres Spiel, in dem wir uns spielerisch nicht so entfalten konnten, wie uns das normalerweise gelingt. Dennoch bin ich sehr stolz auf die Truppe, die über die bisherige Saison einen tollen Job macht“, freute sich der Trainer.

Ihre Qualifikationsrunden-Gruppe haben die Osterfelder derweil mit dem ersten Platz abgeschlossen, was nach dem großen Umbruch im Sommer nicht selbstverständlich war. „Wir wussten lange nicht, ob wir überhaupt in dieser Spielzeit eine U19 aufstellen können. Dass wir das dann doch hingekriegt haben, ist eine tolle Leistung des gesamten Vereins“, so Hauner, der besonders einen Punkt als Erfolgsgarant für seine junge Truppe sieht: „Erfolgreich waren wir in den letzten Jahren ja auch schon. Aber die Kameradschaft in dieser Saison toppt nochmal alles.

Adler: Uygur; Sons, Frank, Morawietz, Alhussain, Mujezinovic, Masek, Prinz, Stanczyk, Miyanyedi (86. Rifai).