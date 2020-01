TVB-Frauen sind auf dem richtigen Weg

Oberliga, Damen

HSG Hiesfeld/Aldenrade –

TV Biefang 25:23 (16:12)

Trotz der Niederlage war Dieter Schölwer einverstanden. „Wir haben hier einem der Liga-Schwergewichte Paroli geboten. Wie meine Mädels das bei der angespannten Personalsituation gelöst haben, war aller Ehren wert“, lobte der TVB-Trainer.

Biefangs Damen fanden zunächst gut ins Spiel und ließen sich vom Tabellenzweiten nicht verunsichern. Nach gut einer Viertelstunde verloren die Gäste in ihren Aktionen jedoch vermehrt die Ruhe. Die HSG zog von 8:7 auf 15:8 davon. Die Biefangerinnen ließen sich nicht entmutigen. Mit viel Herz kämpften sie sich zurück ins Spiel – die 18:17-Führung (41.) belegte, dass es innerhalb der Truppe stimmt.

Erst in den letzten fünf Minuten mussten die TVB-Damen ihrem hohen Aufwand Tribut zollen. Dazu machte die ehemalige Zweitliga-Spielerin Maike Kern den Unterschied zu Gunsten der HSG. Schölwers Zuversicht: „Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir werden uns bald wieder belohnen.“

TVB: Groß, Geukes; Reinartz (4), Hegemann (7/1), A. Rosenke (4/3), Steinzen, Schlinkert, P. Roesner (4), A. Häßler, Wilms (1), L. Döller (3).





Verbandsliga, Herren

HSG RW O TV –

Tschft. Lürrip 31:29 (17:12)

Die Rot-Weißen können nach ihrem vierten Saisonsieg vorübergehend etwas durchatmen. Zwischen den beiden unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt entwickelte sich von Beginn an der durchaus zu erwartende Abnutzungskampf. Es dauerte gut eine Viertelstunde, ehe die Gastgeber zielstrebiger wurden und mit 8:7 erstmals in Führung gingen. Diese wurde bis zur Pause ausgebaut.

Doch Lürrip blieb ein unbequemer Gegner und ließ sich nicht abschütteln. Der 27:26-Anschluss (54.) sorgte bei den Oberhausenern noch einmal für Schnappatmung. Aber es langte schließlich. „Ich denke, dass es schon verdient war. Sicher kein Ruhmesblatt, nur darauf kam es auch nicht an“, nahm Übungsleiter Krzysztof Szargiej die beiden wichtigen Zähler gerne mit.

HSG: Baumbach, Vöpel; P. Kerger (9/2), Wagner, Janduda, F. Krämer, Grieger (4), F. Hanenberg (10/3), Heitzer, Ostroga (1), M. Jany (3), Jankowski (4), D. Kerger.





Verbandsliga, Damen

TB Wülfrath II –

TV Biefang II 16:14 (6:5)

Ihren zweiten Saisonsieg aus der Vorwoche über Wermelskirchen konnten die TVB-Frauen am Samstagnachmittag nicht vergolden. In einer insgesamt niveauarmen Partie blieben die Gäste hinter den eigenen Erwartungen ein gutes Stück zurück. Die Mannschaft des krankheitsbedingt verhinderten Trainers Sebastian Köster stand zwar in der Defensive relativ kompakt.

Die Biefangerinnen agierten dafür auf dem Weg nach vorne meist viel zu fahrig. Aus dem gebundenen Spiel heraus traf die TVB-Zweitvertretung zudem oft die falschen Entscheidungen im Abschluss. „Wir haben uns selbst unserer Chancen beraubt. Völlig unnötig“, wurmte Interimscoach Frank Cvetreznik die Pleite.

TVB: C. Winstermann, A. Plaga; L. Pauly, Späh, Prchala, Kunz (2), Kottkamp, J. Winstermann (1), Klaude (3), Baum (6/5), Konopek, Gehrke (2).

Landesliga, Herren

TV Vorst II –

TV Biefang 28:19 (16:13)

Obwohl die TVB-Herren bei ihrem Gastspiel nicht die erhoffte Stabilität in der Abwehr vorwiesen, begegneten sie der Vorster Reserve in den ersten Minuten auf Augenhöhe. Das änderte sich komplett mit dem Wiederanpfiff. Die Hausherren zogen flugs auf 20:13 davon und profitierten in der Folge von der immens hohen Fehlerquote der Biefanger. „Unverständlich, wie wir in der zweiten Halbzeit so einbrechen können. Da hatte keiner mehr Normalform“, war Geburtstagskind Christian Hoffmeister anschließend bedient.

TVB: Braam, Kleinelsen; L. Westerkamp (4), D. Benninghoff (1), I. Regolin (1), F. Klein (3), D. Rosin (2), Bongers (4), T. Neugebauer (2), Neumann, Volmer, Gehrke, Y. Schröder.