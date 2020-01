TV Jahn Königshardt: Keine Zeit zum Lamentieren

„Die Saison ist für uns nun keinesfalls gelaufen, im Gegenteil: Wir haben weiterhin noch Ziele“, stellt Sebastian Küppers klar. Auch mit etwas Abstand wurmt den Trainer des TV Jahn Königshardt die 69:87 (29:49)-Niederlage im absoluten Gipfeltreffen in der Basketball-Oberliga bei der TG Düsseldorf.

„Natürlich waren wir alle direkt danach sehr enttäuscht, zumal dort wirklich mehr für uns drin gewesen wäre“, so Küppers. „Wir haben Lehrgeld gezahlt, aber gar nicht die Zeit, um da noch lange nachzutrauern. Das Spiel war ja keine Katastrophe, sondern eine nachvollziehbare Niederlage. Und schon am Samstag steht für uns ein schweres Spiel bei Maccabi Düsseldorf an, darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren.“

Unüblich: Fans müssen in Düsseldorf fünf Euro Eintritt zahlen

Von den gut 250 Zuschauern in der Landeshauptstadt hielt es gut die Hälfte mit den Gästen. „Hinzu kamen 150 Zuschauer bei unserem Live-Stream. Für diesen Support der Leute aus Oberhausen möchte ich mich noch einmal herzlich bedanken“, so Sebastian Küppers.

Fast schon entschuldigen wollten sich die Jahn-Basketballer dafür, dass ihre Anhänger in Düsseldorf fünf Euro Eintritt zahlen mussten – obwohl sie selbst gar nichts dafür konnten. „Das war wirklich nicht die feine englische Art vom Gegner“, so Küppers, dessen Mannschaft zu Hause keinen Eintritt nimmt.

Zwei Spieler der Düsseldorfer machen den Unterschied

Der Grund für die Niederlage des Jahn im Duell der bis dato ungeschlagenen Teams war schnell gefunden: Der bundesliga-erfahrene Center-Schrank Sasa Zivanovic (2,02 Meter/29 Punkte) und der technisch bärenstarke Farid Sadek (21 Punkte) machten unter dem Strich den Unterschied. „Die bestrafen einfach jeden kleinen Fehler und davon haben wir in der Anfangsphase zu viele gemacht“, so Küppers, dessen Schützlinge dem frühen klaren Rückstand dann die ganze Zeit hinterher gelaufen sind.

Anfang des vierten Viertels waren es aber nur noch elf Punkte. „Dass es am Ende so deutlich wurde, nehme ich auf meine Kappe“, so der Trainer. „Ich habe mir das noch einmal angeschaut und hätte in der zerfahrenen Schlussphase einfach die Auszeit nehmen müssen“, räumt Sebastian Küppers offen ein, dass er die letzten Minuten anders erwartet hatte.

Hoffen auf Ausrutscher des Spitzenreiters

„Mit einer Bilanz von jetzt 10:1 stehen wir immer noch sehr gut da und den zweiten Platz zu verteidigen wird schwierig genug“, so Küppers. Um selbst am Ende der Spielzeit ganz oben zu stehen, müssten die Jahner entweder alle weiteren Spiele inklusive dem Rückspiel am 4. April gewinnen, das erneute Duell mit dem aktuellen Primus dann sogar mit mehr als 18 Punkten Differenz. Oder die Düsseldorfer rutschen in der Rückrunde dann doch noch das ein oder andere Mal aus. „Es gab schon Spiele, die zumindest bis zur Pause eng für Düsseldorf waren“, weiß Küppers. „Und wenn bei denen Zivanovic und Sadek fehlen, ist es eine komplett andere Mannschaft.“

Doch erst einmal müssen auch die Königshardter weiter ihre Aufgaben erledigen, die nächste bereits am kommenden Samstag (17 Uhr) in der Sporthalle des Max-Planck-Gymnasiums, wo TuS Maccabi Düsseldorf auf den TV Jahn wartet.

Jahn: J. Krämer, M. Krämer (5), Castaño Perea (6), Rzymski (6), Stuchlik (10), Reimann, Krusenbaum (13), Fischer (18), Heinen (8), Gaffga (3), Lohrengel, Feller.