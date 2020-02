TV Jahn Königshardt beweist gegen Aufsteiger Nervenstärke

Oberhausen. Gegen den starken Aufsteiger aus Mettmann gewinnt Oberligist TV Jahn Königshardt mit 65:48. NBO verliert dagegen ersatzgeschwächt in Rhöndorf.

Regionalliga-Damen Dragons Rhöndorf – evo NB Oberhausen 65:48 (36:19): Ersatzgeschwächt mussten sich die New Baskets in Rhöndorf geschlagen geben. Das taten sie reichlich früh, so dass eine ordentliche zweite Hälfte am Ausgang nichts mehr änderte. Der Start wirkte hingegen wie eine Kapitulation.

Mit einem, im Vergleich zu so manchem Heimspiel, kleinen Zehnerkader ging die Reise nach Bad Honnef. Das sollte die Rotation vereinfachen, um die Minuten nicht auf noch mehr Spielerinnen zu verteilen. Auch wenn ohne Sarah Zierhut und Marie Anderheide eine offensive Feuerkraft dafür natürlich kompensiert werden musste.

Die erste Fünf mit Renée Höfels, Laura Piekenäcker, Hannah Rosenkranz, Luisa Bräuer und Helena Dahlem klappte zu Beginn nicht so wie gedacht. Rhöndorf startete mit einem erfolgreichen Dreier und legte aus der Nähe nach. Bräuer ließ zwei Freiwürfe ungenutzt, Rhöndorf zog auf 9:0 weg.

Zur Pause bereits entschieden

Wie zuletzt gegen die Astro Stars Bochum mussten sich die NBO-Damen (weiß) auch gegen Rhöndorf geschlagen geben. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Ralf Weßlowski und Nicole Telke verzichteten auf ihre Auszeit, der Lauf konnte dann aber doch ein wenig gebremst werden, mit 15:7 ging es in die Viertelpause. Doch auch der Start ins zweite Viertel war alles andere als erfolgreich. Höfels traf einen von zwei Freiwürfen, Rhöndorf erzielte hingegen zwölf Punkte in Serie und entschied mit dem 27:8 nach 16 Minuten die Partie, die Auszeiten der ersten Halbzeit blieben ungenutzt, elf Zähler konnt NBO bis zum Pausenrückstand dann immerhin noch einstreuen.

Die zweite Halbzeit blieb ausgeglichen, einen richtigen Lauf konnten die Gäste nicht mehr starten um für Spannung zu sorgen.

NBO: Höfels (12), Piekenäcker (3), Rosenkranz, Bräuer (10), Dahlem (2); Müller (5), Schneider (4), Krocker, Werner (10), Tüchthüsen (2).

Oberliga Herren TV Jahn Königshardt – Mettmann-Sport 87:81 (47:44): Nach zwei Niederlagen in Folge galt es für Jahn Königshardt den zweiten Tabellenplatz im Duell mit dem starken Aufsteiger aus Mettmann zu verteidigen. Vor allem in der Verteidigung ließ die Leistung der Oberhausener in den letzten Spielen großen Raum für Verbesserungen.

Zu Beginn fand Jahn gut ins Spiel. Vor allem von der Dreierlinie zeigte sich das Team von Trainer Sebastian Küppers treffsicher. Miguel Castano-Perea und Christoph Rzymskiwaren gleich mehrfach aus der Distanz erfolgreich. Auch in der Verteidigung trat man zunächst verbessert auf. Nach dem Blitzstart der Hausherren kam der Gast besser ins Spiel und verkürzte den Rückstand auf 15:19. Am Ende des sehr schnellen ersten Viertels stand es nach zwei Dreiern in der Schlussminute 29:20 für den TV Jahn.

Treffsicherheit geht TV Jahn verloren

Im zweiten Viertel verließ Königshardt zunächst die Treffsicherheit ein wenig. Bis zur Halbzeitpause rettet der TV Jahn die knappe Führung aber in die Kabine (47:44). Die zweite Halbzeit begann für die Heimmannschaft dank eines Dreiers von Miguel Castano-Perea nach Maß. Anschließend übernahmen die Gäste die Kontrolle und gingen zum ersten Mal in Führung (51:50). Im Verlauf des dritten Viertels mussten die Zuschauer in der Kiefernhalle mit ansehen, wie ihre Mannschaft dem Aufsteiger weitestgehend hinterherlief. Kurz vor Ende des Spielabschnittes betrug der Vorsprung der Gäste bereits zehn Punkte.

Im letzten Viertel wollten Kapitän Christoph Rzymski und sein Team zur Aufholjagd ansetzen. In der Verteidigung wurde nun deutlich aggressiver agiert, vor allem die Hereinnahme von Alexander Lohrengel wirkte sich auf die eigene Defensive sehr positiv aus. Im eigenen Angriff übernahmen Max Krämer und Björn Fischer die Verantwortung. Beide Spieler erzielten im Schlussviertel jeweils elf Punkte.

An der Freiwurflinie behielt Jahn die Nerven

Nach einem Dreier von Krämer ging Königshardt kurz vor Spielende dann mit 81:77 in Führung. Der Gast aus Mettmann war gezwungen, mit Fouls die Uhr zu stoppen. An der Freiwurflinie behielt Jahn die Nerven und gab das hochklassige Oberligaspiel nicht mehr aus der Hand.

TV Jahn: J. Krämer (3), M. Krämer (20), Rzymski (8), Lohrengel (2), Stuchlik (4), Castano-Perea (14), Fischer (21), Freericks (5), Heinen (7), Gaffga (3).