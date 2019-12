TV Biefangs Trainer Schölwer läutet den Abstiegskampf ein

Oberliga, Damen

TV Biefang –

HSV Sol.-Gräfrath II 20:25 (15:10)

Die Biefangerinnen machten in Hälfte eins vieles richtig und führten schon mit 14:7. „Die ersten 25 Minuten waren sensationell stark. Da haben wir klug gespielt“, so Trainer Dieter Schölwer. Nur brachten die Gastgeberinnen davon im zweiten Abschnitt kaum noch was auf die Platte. Die TVB-Damen verloren komplett den Faden und scheiterten etliche Male an der gut aufgelegten Gräfrather Torhüterin. Die Gäste witterten ihre Chance und nutzten sie. „Wir sind aktuell einfach nicht in der Lage, Souveränität reinzubringen. Man muss es so deutlich sagen: Willkommen im Abstiegskampf.“

TVB: Groß, Geukes; Reinartz, Hegemann (3/1), A. Rosenke (3), F. Spaan (3), Steinzen (2/1), Schlinkert, P. Roesner (4), A. Häßler (3), Schirra (1), Wilms (1), L. Döller.





Verbandsliga, Herren

SV Neukirchen –

HSG RW O TV 32:25 (15:15)

Patrick Janduda (l.) und die HSG brachen in Neukirchen ein. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

„Es ist so was von enttäuschend und unbefriedigend. Das war absolut nicht korrekt, was wir da speziell in der zweiten Halbzeit abgeliefert haben“, wurmte HSG-Trainer Krzysztof Szargiej die Nichtleistung seiner Schützlinge in der zweiten Halbzeit. Im ersten Durchgang präsentierten sich die Oberhausener noch ordentlich und führten 14:10 (22.). Der Schein trog allerdings.

Bei der HSG lief mit dem Wiederanpfiff gar nichts mehr zusammen. Die Gäste hatten in ihren Aktionen kaum noch die erforderliche Bewegung und ließen bis auf wenige Ausnahmen jeglichen Kampfgeist vermissen. Neukirchen zog rasch auf 21:15 davon – die Vorentscheidung. „Wir haben hier einige Probleme. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir die in den Griff bekommen sollen“, wirkte der bediente Ex-Profi hinterher ziemlich ratlos.

HSG: Baumbach, Vöpel; P. Kerger (2), Brandscheid, Wagner (4), Janduda (2), F. Krämer, Schindler, F. Hanenberg (10/6), Heitzer, Ostroga, M. Jany (1), Jankowski (6), D. Kerger.





Verbandsliga, Damen

TV Biefang II –

Wald-Merscheider TV 23:24 (11:10)

In einer Partie zweier gleichwertiger Teams zog die TVB-Reserve unglücklich den Kürzeren. „Wir haben zu wenig Druck aufs gegnerische Tor entwickelt“, so Sebastian Köster. Die Gastgeberinnen stellten in Halbzeit eins eine kompakte Abwehr, verpassten es da aber, einen größeren Vorsprung zu erzielen. Obwohl die Biefangerinnen bis zur 52. Minute führten, ging der Schuss noch nach hinten los. Köster: „Wir waren in den entscheidenden Phasen nicht präsent genug. Mithalten können wir. Aber zu mehr fehlt etwas.“

TVB: C. Winstermann, A. Plaga; L. Pauly (1), Späh (4), Kunz, Prchala, Kottkamp (1), Ihlo, J. Winstermann (3), Klaude (8/4), Baum (2), Konopek, Gehrke, Krause (4).





Landesliga, Herren

TV Biefang –

SV Straelen 25:28 (13:12)

Die TVB-Herren zeigten die geforderte Reaktion. „Nur haben wir uns leider nicht belohnt“, so Christian Hoffmeister. Die Hausherren waren dem Verbandsliga-Absteiger mindestens ebenbürtig und lagen bis zur 51. Minute stets knapp vorne. Zwei, drei unglückliche Entscheidungen gegen den TVB mündeten in Tempogegenstöße, die Straelen konsequent nutzte. „Danach haben wir aufgemacht, aber es hat nichts mehr genützt. Trotzdem ziehe ich den Hut vor der Truppe“, schloss „Hoffi“. Keeper Basti Braam hielt überragend.

TVB: Kleinelsen, Braam; D. Rosin (6/1), Neugebauer (9/3), P. Neumann, Bongers (1), Gehrke (1), L. Westerkamp (5), D. Benninghoff (1), I. Regolin (2), Y. Schröder.





TB Oberhausen –

TuS Lintfort 24:21 (14:9)

Eine couragierte und disziplinierte Vorstellung in der Abwehr war der Grundstein für den hochverdienten Start-Ziel-Sieg. Allen voran Alex Raths verrichtete einen bockstarken Job zwischen den Pfosten. „Unmenschlich!“, feierte Coach Tim Kullmann seinen Tausendsassa. Die Gastgeber ließen es ob ihres großzügigen Vorsprungs in der Schlussphase gemächlicher angehen. Wirklich in Gefahr geriet der dritte Saisonsieg nicht mehr. Kullmann: „Mit uns ist immer zu rechnen, wenn wir es denn mal abgerufen bekommen. Ich bin stolz auf die Jungs. Frohe Weihnachten!“

TBO: Klinger, Raths; Gelszat (1), F. Lauer (6), P. Buschhorn (9/1), Berkenfeld, P. Funck, M. Bennewirtz (2), Laaks, Wolter (1/1), S, Krämer (5/1), Bologna, Bartesch.