Trio verlängert: Arminia treibt Kaderplanungen weiter voran

Oberhausen Mit den Vertragsverlängerungen von Phil Hevendehl, Mehmet Dag und Kevin Kirchner treibt Arminia Klosterhardt die Kaderplanungen voran.

Die Kaderplanungen von Fußball-Landesligist Arminia Klosterhardt für kommende Saison gehen weiter voran. Nach dem das Trainerteam um Chefcoach Marcel Landers und das Abwehrtrio Felix Hohmann, Nico Harder und Keeper Alex Geraedts ihre Verträge verlängert haben, haben nun drei weiter Spieler ihre Zusage für 21/22 gegeben: Phil Hevendehl, Mehmet Dag und Kevin Kirchner.

Hevendehl schloss sich der Arminia im vergangenen Sommer nach zwei Spielzeiten bei Sterkrade 06/07 an, hatte zuvor aber bereits in der Jugend der Klosterhardter gespielt. Eine Zeit, die ihn nachhaltig prägte, wie er gegenüber den Vereinsmedien verrät. „Ich würde den Klassenerhalt im zweiten Jahr in der A-Jugend Niederrheinliga als größten Erfolg bezeichnen. Großes Lob an die damalige Mannschaft und das Trainerteam um Marcus Behnert und Dennis Wydra. Daneben würde ich Kai Timm als besten Jugendtrainer bezeichnen.“

„Ich bin kein Mann der langen Worte"

Der 33-jährige Kirchner wechselte im vergangenen Jahr von Bezirksligist SC 20 an den Hans-Wagner-Weg. In seiner bisherigen Laufbahn spielte der beidfüßige Mittelfeldmann unter anderem für Rot-Weiß Oberhausen, wo er in der Saison 2008/09 auch eine Partie in der 2. Bundesliga bestritt. „Hinter Arminia Klosterhardt steht nicht nur der Fußball im Vordergrund, sondern auch sehr viel organisatorische Sachen. In der Corona-Krise merkt man, was der Verein und der Vorstand alles für die Mannschaft machen, wie Video-Trainingstage, ständiger Zuspruch, Kontaktaufnahmen und so weiter“, lobt Kirchner die Vereinsverantwortlichen für ihre Engagement in schweren Zeiten.

Mehmet Dag gehört derweil mit bisher drei Treffern in sechs Landesliga-Partien zu den torgefährlichsten Akteuren der Arminia. Der 28-Jährige, der in seiner Fußballer-Laufbahn auch schon für BW Oberhausen, Adler Osterfeld und den SC 20 auflief, freut sich ebenfalls auf die weitere Zusammenarbeit. „Ich bin kein Mann der langen Worte. Nur so viel: die Liebe zum Fußball und die Tatsache, dass ich Teil eines super Vereins und einer super Mannschaft bin, haben mich dazu bewogen, weiter hier zu kicken.“