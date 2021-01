Torwart Robin Benz verlängert seinen Vertrag bei RWO

Oberhausen Nach Trainer Mike Terranova und Kapitän Jerome Propheter hat nun auch Torwart Robin Benz sein auslaufendes Arbeitspapier verlängert.

Rot-Weiß Oberhausen treibt seine Kaderplanungen für die Saison 2021/22 voran. Nach Cheftrainer Mike Terranova und Kapitän Jerome Propheter hat auch Torhüter Robin Benz seinen auslaufenden Vertrag verlängert.

Seit seinem Wechsel vom Ligakonkurrenten Bonner SC an die Lindnerstraße bestritt „der Benzer“ 15 Regionalliga-Spiele für die Kleeblätter. Dabei hielt er wie zuletzt gegen Preußen Münster und den FC Wegberg-Beeck drei Mal die Null fest.

„Robin ist ein außergewöhnlicher Torhüter mit sehr viel Potenzial. Das hat er in den bisherigen Spielen unter Beweis gestellt. Wir wissen, was wir an ihm haben und freuen uns, gemeinsam den eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, lobt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder den Sommertransfer.

„Das Gesamtpaket in Oberhausen passt einfach“, sagt der 25-jährige Schlussmann. „Ich verstehe mich mit der Mannschaft, dem Trainer- und dem Funktionsteam super. Die Wertschätzung hilft mir, meine Fähigkeiten weiter auszubauen. Ich fühle mich rundum wohl und möchte meinen Teil zum sportlichen Erfolg von RWO beitragen.“

Nach anfänglichen Wechseln mit Justin Heekeren hat sich Benz die Stammposition dank seines herausragenden Eins-zu-Eins-Spiels sowie eines gekonnten Aufbaus erobert. Der vor der Saison verpflichtete Mark Depta ist wegen eines Kreuzbandrisses noch in der Reha.

Ab sofort gibt es das offizielle Fanartikel-Sortiment von Rot-Weiß Oberhausen auch online. Die Adresse lautet: www.rwofanshop.de. „Wir sind auch in der Lockdown-Zeit für euch da“, freut sich Fanshop-Leiterin Britta Karge, dass sie „ihren“ Fans nun auch in der schweren Zeit Gutes tun kann. Während der Fanshop an der Lindnerstraße von Amts wegen geschlossen ist, bietet RWO die Fanartikel zum Versand (ab 75 Euro versandkostenfrei) und zur Abholung (online bestellen und bezahlen, bei RWO einsammeln) an.

Das Fanartikel-Sortiment ist klein, aber fein und gut ausgewählt. Und bis zu 80 Prozent reduzierte Sonderangebote sind genauso verfügbar wie Gutscheine ab 15 Euro.