Terminsuche für Nachholspiele in der Bezirksliga läuft

Oberhausen. Der am Sonntag ausgefallene Spieltag in der Bezirksliga (Gr. 6) ist für den 23. Februar neu angesetzt worden. Spielen wird dann aber kaum jemand.

Der am vergangenen Sonntag ausgefallene Spieltag in der Fußball-Bezirksliga (Gr. 6) ist komplett für den 23. Februar neu angesetzt worden. Allerdings wird an Karnevalssonntag wohl kaum eine Oberhausener Mannschaft spielen wollen.

„Wir haben bis Donnerstag Zeit, um einen anderen Termin zu finden und dem Verband mitzuteilen “, so Trainer Marcel Landers, der mit Arminia Klosterhardt den SC Phönix Essen empfängt. Spielen wollen diese Teams bereits am Donnerstag, 13. Februar, bestätigt ist dieser Termin allerdings noch nicht. Ebenfalls vom 20. Spieltag fehlen noch u. a. die Partien SF Königshardt – TuS Essen-West, SC 20 – BWO, FC Bottrop – Adler Osterfeld und Vogelheimer SV – Sterkrade 06/07.

In der Gruppe 5 ist die Nachholpartie Arminia Klosterhardt II – 1. FC Bocholt II auf Donnerstag, 27. Februar (19.30 Uhr), verlegt worden.