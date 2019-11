Talent-Quartett der Spvgg. Sterkrade-Nord startet bei DM

Oberhausen. Bei der Deutschen Meisterschaft der U15 bis U19 im Badminton in Mülheim kämpft der Sterkrader Nachwuchs in diversen Disziplinen um Medaillen.

Mit gleich vier Talenten ist die Badminton-Abteilung der Spvgg. Sterkrade-Nord bei den Deutschen Meisterschaften der U15 bis U19 an diesem Wochenende in Mülheim vertreten. „Und Aaron und Leonie haben gute Aussichten, in allen Disziplinen um Medaillen mitzuspielen“, so Steffen Triebsees, Team-Manager des Regionalligisten.

Dort schlagen die erwähnten Leona Michalski und Aaron Sonnenschein bei den Senioren in der Meisterschaft auf. In der U19-Konkurrenz gehören sie sogar zu den Gold-Kandidaten. Im Mixed ist das Duo an Position eins gesetzt und deshalb in Runde eins spielfrei. Auftaktgegner in Runde zwei sind am Freitag (13.50 Uhr) Florian Wohlgemuth/Dan Phuong Nguyen (SV GutsMuths Jena).

Michalski zweimal an Position eins gesetzt

Auch im Damendoppel sieht der Veranstalter Michalski mit Partnerin Emma Mosczynski (ASV Landau) zumindest in der Setzliste ganz oben. Zum Start warten am Samstag (16.25 Uhr) Lena Linnenbaum/Lilli Wedi (TV Emsdetten). Michalskis Mammutprogramm komplettiert natürlich das Einzel. An Position vier gesetzt geht sie dort nach einem Freilos am Samstag (11 Uhr) gegen die Siegerin der Partie Riccarda Schobel (TV Unterdürrbach) – Kaja Zabinski (TSV Trittau) ins Rennen. Mit Blick auf den Titel dürfte jedoch für keine Spielerin der Weg an Thuc Phuong Nguyen (Horner TV) vorbei führen.

Aaron Sonnenschein. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Ebenfalls neben dem Mixed ist auch Aaron Sonnenschein in den weiteren beiden Disziplinen am Start. Im Einzel hat er eine schwere Auslosung erwischt. Scheint der Auftakt gegen Thies Huth (SG Pennigsehl-Liebenau/Freitag/18.30 Uhr) noch lösbar, würde in Runde zwei (Sa./11.40 Uhr) der an Position zwei gesetzte Justin Seibel (TSV Neuhausen-Nymphenburg) warten. Im Doppel startet die Nummer eins der Sterkrader Herren mit Matthias Kicklitz (Horner TV) ohne Vorschusslorbeeren in der Setzliste. Dort auf Rang sechs geführt werden die ersten Konkurrenten Julian Blaumoser (TSV Neubiberg/Ottobrunn)/Kilian Ming-Zhe Maurer (ESV Flügelrad Nürnberg). Los geht’s am Samstag um 17.15 Uhr.

Aussichten schwer einzuschätzen

Mit erst 15 Jahren startet Elina Sonnenschein bei der DM in der U17-Konkurrenz. „Ihre Aussichten sind wirklich schwer einzuschätzen“, so Triebsees, in dessen Verbandsliga-Formation der junge Nord-Neuzugang eine 5:2-Bilanz aufweist. Auch Elina Sonnenschein geht in Mülheim die Dreifach-Belastung an. Start im Einzel ist am Freitag (16.35 Uhr) gegen Katharina Rudert (TSV Freystadt). Auf den Sieger wartet direkt die topgesetzte Florentine Schöffski (SC Peine).

Von Position vier aus startet die Nordlerin im Doppel mit Cara Siebrecht (TSV Mülheim) am Samstag (15.15 Uhr) gegen Lea Kämnitz (SV GutsMuths Jena)/Lia Mosenhauer (TSV Vellmar). Erste Hürde im Mixed mit Kenneth Neumann (Horner TV) ist am Freitag (13.35 Uhr) der Sieger der Partie Moritz Schäler/Lea Kämnitz (Jena) – Nils Dubrau/Svea Stempniak (Mülheim).

Zu den jüngsten der U15-Konkurrenz gehört Marie Sophie Stern, die bei den Sterkradern in der Reserve ebenfalls schon bei den Senioren erfolgreich zum Einsatz kam. Los geht’s für die 13-Jährige im Einzel am Freitag (15.30 Uhr) gegen Hehui Zhou (SV Fischbach). Da hat sie bereits das Mixed mit Mark Niemann (TV Hofheim) gegen Philipp Volovnik (Mülheim)/Sophie Heidebrecht (Gelsenkirchen) in den Knochen. Am Samstag (14.20 Uhr) geht Marie Sophie Stern im Doppel mit Amra Bourakkadi (BV Mülheim) ins Rennen. Den Gegner ermitteln noch Jette-Annikke (Horner TV)/Nele Vater und Pheline Krüger/Amelie Lehmann (SG Gittersee).