Sydnee Ingendorn: „Das wird ein einmaliger Tag“

Am Samstag um 18 Uhr schlägt in der Heinrich-Böll-Halle die Stunde der Wahrheit. Dann empfängt das KTT Oberhausen im TC 69 die Zweitvertretung des KTV Straubenhardt zum Aufstiegsfinale in die 2. Liga. Im Vorverkauf sind bereits sämtliche Tickets erfolgreich an den Mann oder die Frau gebracht worden, so dass sich die Schmachtendorfer auf einen pickepackevollen „Hexenkessel“ freuen dürfen. „Das wird ein einmaliger Tag. Egal, wie dieser letztlich ausgeht“, fiebert auch Trainer Sydnee Ingendorn dem Abend entgegen.

Dabei spricht er ganz bewusst nicht allein vom Wettkampf seiner eigenen Mannschaft. Schließlich werden bereits zuvor die Aufstiegsfinals in die 3. und 1. Bundesliga ausgetragen, wobei das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem TV Schiltach um den Startplatz in die höchste Turnliga als eigentlicher Höhepunkt gilt. „Jeder, der ein Tagesticket erworben hat, sollte sich nicht nur auf unser Duell freuen. Jedes Team hat gebührende Unterstützung verdient“, zeigt sich Ingendorn als fairer Sportmann.

Die Halle ist komplett ausverkauft

Dennoch, und das weiß auch der KTTO-Coach, wird die Halle mit rund 400 Zuschauern stimmungsmäßig wohl vor allem ab 18 Uhr hochkochen. Dabei war die Atmosphäre im Vorfeld kein allzu großes Thema, obwohl selbst für die alten Hasen wie Mr. Zuverlässig Matthias Steinkamp, es kein Wettkampf wie jeder andere werden dürfte. „Nein, als Psychologe war ich nicht gefragt“, lacht Ingendorn, um anzufügen: „Die Euphorie ist einfach so groß, dass das jeden beflügeln und nicht hemmen wird.“ Als Favorit geht das KTTO nicht ins Duell mit dem Zweiten der Südstaffel Die haben neben den bereits in der Liga stark turnenden Vinzenz Haug (118 Punkte) und Aaron Wagner (146 Punkte) extra fürs Aufstiegsfinale mit dem Rumänen Robert-Alexandra Pasca einen ausländischen Gastturner nachnominiert. „Das unterstreicht noch einmal, mit welchen Ambitionen Straubenhardt in den Wettkampf geht.“ Die erste Mannschaft feierte übrigens vergangenes Wochenende zum siebten Mal den Deutschen Meistertitel, weshalb Ingendorn auch vom „Bayern München des Turnen“ spricht.

Doch auch das KTTO muss sich keinesfalls verstecken, fiel die Bilanz in der Meisterschaft mit sieben Siegen in sieben Wettkämpfen makellos aus.

Aus dem Vollen schöpfen

Der Lohn war der souveräne Meistertitel, der nun vergoldet werden könnte. Dafür stehen Sydnee Ingendorn alle Mann zur Verfügung, auch die niederländischen Gastturner Jermain Grunberg und Bram Verhof-stad. Dabei unterschied sich laut Ingendorn die Vorbereitung nicht wesentlich von den anderen in diesem Jahr. „Natürlich wird jemand wie Michael Donsbach auf dem Barren nochmal eine Schippe drauflegen. Doch vieles ergibt sich erst im Laufe des Wettkampfes. Sich im Vorfeld zu viele Gedanken zu machen, wäre kontraproduktiv.“

Michael Donsbach hat eine wichtige Rolle im Team. Gerade am Barren könnte es richtig spannend werden. Foto: Jörg Schimmel / Funke Foto S ervices

Rund zehn Jahre ist es her, dass dem KTTO zuletzt der Aufstieg in die 2. Liga gelang. Damals, als Sydnee Ingendorn selbst noch aktiv war, ging es nach Heidelberg, wo gegen das KTT Heilbronn ein 62:13-Erfolg den Aufstieg perfekt machte. Auch damals hatten die Schmachtendorfer die Liga ohne eine einzige Niederlage als Meister abgeschlossen. „Allerdings ist der Gegner am Samstag nochmal mindestens eine Kategorie höher einzustufen“, hätte aber wohl auch Ingendorn nichts dagegen, wenn sich Geschichte wiederholen würde.

Überhaupt scheint der Cheftrainer entspannt dem großen Abend entgegen zu blicken. Der große Druck liegt schließlich beim Gast aus Baden-Württemberg. „Wir sind auf Fehler von Straubenhardt angewiesen und dürfen uns im Gegenzug keine eigenen erlauben. Nur dann haben wir eine Chance“, so der KTTO-Trainer.

Doch egal wie es letztlich ausgeht, das Grundgerüst der Mannschaft wird auch 2020 bestehen bleiben. Ob in Liga 2 oder 3. Ingendorn: „Was ich versprechen kann, ist, dass wir alles geben werden, um diesen Aufstiegswettkampf so spannend wie möglich zu machen. Wir glauben an die Überraschung.“