Da war am Ende eine ganze Menge Glück im Spiel. Durch einen von Raphael Steinmetz verwandelten Handelfmeter in der 87. Minuten schlug RWO den Bonner SC mit 1:0 (0:0.) Über lange Strecken war es ein enttäuschendes 0:0-Spiel.

Terranova ging zunächst vorsichtig zu Werke, vertraute bei Bonner Ballbesitz auf eine Fünferkette. Die wiederum machten das bei Oberhausener Offensivdrang genauso, so dass sich daraus ein Spiel ergab, das an den Strafräumen dann keines mehr war. Keiner kam durch, die erste Halbzeit verlief sehr ereignisarm. Scharfe Flanken von den jeweiligen Außen, Heim wie Gast, waren noch die gefährlichsten Szenen. Nico Klaß tat sich hierbei zweimal hervor, fand aber weder in Cihan Özkara noch in Philipp Gödde einen Abnehmer (27./36).

Nur Mini-Chancen im ersten Durchgang

Auf der Gegenseite spielte Daniel Somuah aus aussichtsreicher Position zu uneigennützig und passte im Strafraum ins Nichts (38.). Danach bekam Özkara nach Ecke von Bastian Müller und Kopfballverlängerung von Jerome Propheter den Ball im Fünfer nicht unter Kontrolle (40.). Das war’s in Durchgang eins.

Terranova reagierte in der Pause und brachte Raphael Steinmetz für Felix Herzenbruch. Doch viel passierte zunächst nicht. Erst ein Kopfball von Özkara brachte mal wieder ein bisschen Gefahr vor das Bonner Tor (57.). Aber es blieb zäh, Bonn verteidigte weiter geschickt und diszipliniert.

Steinmetz machte es dann

RWO hatte nicht viele Antworten darauf, so dass Terranova mal wieder gesteigert Risiko ging und mit Francis Ubabuike für Maik Odenthal und Shaibou Oubeyapwa noch mehr Offensivkraft brachte. Das war jetzt ein echtes Offensiv-3-5-2 gegen ein echtes Beton 5-3-2.

Dagegen fand RWO einfach kein Mittel, zumal die Bonner bei großer Not auch mit zehn Mann am eigenen Strafraum standen. Und da aus der Distanz nichts gelang und hohe Bälle abgefangen wurden.

Und dann half doch ein goldener Standard. Jannik Löhden erwischte einen Eckball von Müller mit dem Kopf, Daniel Somuah rettete mit der Hand auf der Linie: Rot und Elfmeter. Steinmetz verwandelte sicher (87.).