Oberhausen. In gemütlicher Runde wurden in der Sponsorenkabine von RWO die erfolgreichsten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften 2019 ausgezeichnet.

Auf die Frage, wie er trotz Zigarren, Whiskey und Champagner sein hohes Alter erreicht habe, soll Winston Churchill einst geantwortet haben: No Sports. Verbürgt ist dieser legendäre Ausspruch nicht. Anders liegt der Fall bei jenem Zitat Churchills, welches Bürgermeister Klaus-Dieter Broß in seiner Eröffnungsrede bei der Sportlerehrung 2019 der Stadt Oberhausen als Grußworte an die Athleten und Athletinnen richtete. „Keine Stunde im Leben, die man mit Sport verbringt, ist verloren.“

Anders als in den Jahren zuvor hatten sich Oberhausens Sportgrößen und Nachwuchstalente nicht im Foyer des Standesamtes im Schloss Oberhausen versammelt, sondern in der Sponsorenkabine von RW Oberhausen. Denn auf Wunsch des Oberbürgermeisters Daniel Schranz, der krankheitsbedingt kurzfristig absagen musste, und der anderen Organisatoren sollten alle Sportler und Sportlerinnen die Möglichkeit haben, auch in Begleitung zu kommen. „Schließlich steckt hinter jedem Sportler auch ein wichtiger Rückhalt, sei es der Lebenspartner, der Trainer oder die Eltern. Und das braucht etwas mehr Platz“, so der Präsident des Stadtsportbundes, Manfred Gregorius.

Bürgermeister Klaus-Dieter Broß: „Stolz dürfen sie alle sein“

Die gläsernen Pokale für die sportlichen Leistungen. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Die Erfolge, die an diesem feierlichen Abend gewürdigt wurden, umfassten sowohl nationale wie auch internationale Titel. Von „Stammgästen“ bis „Frischlingen“ war unter den knapp 100 Sportlern aus 20 verschiedenen Sportarten alles vertreten.

„Stolz dürfen sie alle sein“, sagte Klaus-Dieter Broß, der dem Sport eine wichtige Rolle zum friedlichen Miteinander der Menschen in dieser Stadt gab. „Sport ermöglicht Integration wie nirgendwo sonst.“

Gerade die anwesenden Sportler würden für „Respekt, Fairness und Gewaltlosigkeit stehen,“ so der Bürgermeister, der mit Blick auf die Vorkommnisse bei der Fußball-Stadtmeisterschaft in der Willy-Jürissen-Halle ergänzte: „Anders als die, die dieses Denken konterkariert habe.“

Große Nachwuchstalente

Nach den lobenden Worten des Bürgermeisters zeichnete dieser traditionell als erstes die Sportlerinnen aus. Nicht nur hier zeigte sich, dass Oberhausen in Sachen Nachwuchs einiges zu bieten hat, wie beispielsweise Schwimmerin Johanna Köther oder Bogenschützin Sophie Kühne.

Nicht persönlich dabei sein konnte Leona Michalski, die unter anderem für den Sieg als erst 17-jährige bei der Deutschen Badminton-Meisterschaft im Einzel und Doppel der U19 ausgezeichnet wurde. Ihr Vater nahm die Ehrung entgegen und blieb im Gruppenfoto der Damen ein echter Blickfang.

Bürgermeister Klaus-Dieter Broß (hinten rechts) inmitten der besten Sportlerinnen. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Bei den Herren übernahm Manfred Gregorius die Ehrung, wobei es wie bei Niklas Heuser schon etwas dauern konnte, ehe Richard Griesbeck auch alle seine Erfolge in 2019 aufgezählt hatte.

Der größte war dabei sicherlich der Titel bei der Junioren-WM, wobei auch hier die alte Weisheit gilt: Ohne Fleiß keinen Preis. „Dieses Rennen war mit großen Anstrengungen verbunden – was die Vorbereitung, aber auch den Wettkampf selbst angeht“, sagte der 18-Jährige mit einem Lächeln.

Timo Schaffeld: „Es wird wieder neu angegriffen“

Ebenfalls als Weltmeister geehrt, und das bereits zum zweiten Mal in Folge, wurde mit Lukas Reuschenbach ein weiterer Kanute. „Ich finde es gerade bei dieser Veranstaltung schön, dass auch die Sportarten gewürdigt werden, die sonst leider nicht so im Mittelpunkt stehen.“ Konkret bezog sich Reuschenbach dabei auf die erfolgreichen Sportler mit Handicap, die nicht nur bei den Mannschaften durch die RBSG Königshardt, BSG Oberhausen Sterkrade und die Lebenshilfe Oberhausen vertreten wurden.

SSB-Präsident Manfred Gregorius (r.) übernahm die Auszeichnungen für die besten Sportler des Jahres. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Nach den Mannschaftswürdigungen durch den Vorsitzenden des Fördervereins Oberhausener Spitzensports, Apostolos Tsalastras, war der Abend noch längst nicht beendet.

Bei gemütlichem Plausch sowie Essen und Getränken tauschten die Anwesenden Erinnerungen an das vergangene Jahr aus, teilten aber auch ihre Hoffnungen für 2020. Oder, wie es „Eisenmann“ Timo Schaffeld auf den Punkt brachte: „Es wird wieder neu angegriffen.“

>>> INFO: Die ausgezeichneten Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften

Damen: Leona Michalski (Spvgg. Sterkrade Nord), Elina Sonnenschein (Spvgg. Sterkrade Nord), Rita Verbeet (RBSG Königshardt), Miriam Jörgens (Lebenshilfe Oberhausen), Angelika Peters (Lebenshilfe Oberhausen), Alina Hähnke (Bogensportclub Oberhausen), Sophie Kühne (Grün-Weiss Holten), Sarah Heinzen (Grün-Weiss Holten), Julia Kurek (Alstadener Kanu-Club), Svenja Hardy (KG Essen), Katharina Köther (KG Essen), Jamelia Drumm (Polizei Sportverein Oberhausen), Johanna Köther (SG Essen), Johanna Michajlova (PSV Oberhausen), Angela Behrend (Deutsche Quarter Horse Association), Nora Stevic (LAV Oberhausen).

Herren: Aaron Sonnenschein (Spvgg. Sterkrade Nord), Vincenzo Condello (RBSG Königshardt), Dirk Schlagregen-Fonteyn (RBSG Könisghardt), Horst Peters (RSBG Königshardt), Dirk Meinike (Lebenshilfe Oberhausen), Frank Heinzen (Grün-Weiss Holten), Arne Metzlaff (Grün-Weiss Holten), Mirko Swinnty (Grün-Weiss Holten), Michael Donsbach (TC Sterkrade 69), Oliver Rosengart (SV Bayer Wuppertal), Siegfried Rosengart (Kraftsportverein Essen), Siegfried Rosengart (Kraftsportverein Essen), Sergio Sessini (Turnerbund Osterfeld), Yusuf Arslan (PSV Oberhausen), Marlon Assing (Alstadener Kanu-Club), Niklas Heuser (Alstadener Kanu-Club), Tobias Heuser (Alstadener Kanu Verein), Lukas Reuschenbach (TC Sterkrade 69), Julian Clüsserath (TC Sterkrade 69), Liam Schlüter (Taiko Dojo Oberhausen), Joshua Abuaku (LG Eintracht Frankfurt), Jan Ruhrmann (OTV), Jörg Pollmann (Body-Aktiv-Oberhausen), Helmut Gerhard Rangnit (Body-Aktiv-Oberhausen), Werner Richter (Body-Aktiv-Oberhausen), Fynn Strozyk (Ruderverein Oberhausen), Hans-Werner Esser (PSV Oberhausen), Waldemar Zick (PSV Oberhausen), Timo Schaffeld (OTV), Philip Kreißig (TC Sterkrade 69).

Mannschaften: RBSG Königshardt: Vincenzo Condello, Alexander Grolmuss, Michael Kusenbrg, Marvin Schiffner, Dirk Schlagregen-Fonteyn, Stefan Schröter; RBSG Königshardt: Angelika van der Laden, Sonja Krüger, Rita Verbeet, Ursel Martens; Budo-Sport Center Oberhausen: Talia Gürsoy, Talia Kestane, Elisa Spiering; New Basket Oberhausen: Nicole Telke, Maike Malz, Sabrina Willerberg, Kathrin van Benthem, Natascha Billau, Janette Bach, Stefanie Rabert, Carolin Rueter, Melanie Korth, Birgit Tüchthüsen; Grün-Weiss Holten: Frank Heinzen, Mirko Swinnty, Holger Lai; Grün-Weiss Holten: Sarah Heinzen, Frank Heinzen, Marc Kathage; Grün-Weiss Holten: Frank Heinzen, Mirko Swinnty, Arne Metzlaff; Grün-Weiss Holten: Niklas Repking, Marc Kathage, Holger Lai; Grün-Weiss Holten: Arne Metzlaff, Carlo Schmitz, Lukas Winkelmeyer; BSG Oberhausen Sterkrade: Arno Elspaß, Christoph Kischkel, Konstantin Kaczmarek, Krischan de Kock, Lars Kurwoski, Manfred Kaczmarek, Murat Oktay, Wolfgang Denecke, Jürgen Kock; Lebenshilfe Oberhausen: Miriam Jörgens, Angelika Peters; Buschhausener Tennis-Club: Alexander Glowacz, Gilles Muller, Antonio Sancic, Antonio Veic, Ivan Bjelica, Maxime Braeckmann, Andis Juska, Thimo van der Lecq, Boy Wijnmalen, Laurent Montoisy, Mike Scheidweiler, Daniel Fioravanti, Björn Vermöhlen, Thorben Hielscher.