Stadt Oberhausen wird ab sofort verstärkt kontrollieren

Oberhausen. Eine illegales Fußballturnier an der Herderstraße beschäftigte die Stadtverwaltung. Nicht nur dieses Wochenende soll kontrolliert werden.

Die Stadt Oberhausen wird nicht nur an diesem langen Wochenende intensiv Sport- und Freizeitanlagen kontrollieren, sondern auch in der Zeit danach. „Denn solch ein Vorfall wie letzten Samstag soll sich nicht wiederholen“, sagt Sportdezernent Jürgen Schmidt.

Bekanntlich hatten sich bis zu 300 Jugendliche auf der Anlage des Post SV Oberhausen an der Herderstraße versammelt, um dort ein illegales Fußballturnier auszutragen. Dies unter Nichtbeachtung aller Sicherheitsvorgaben zur Bekämpfung des Corona-Virus. Polizei und Ordnungsbeamte hatten die Veranstaltung aufgelöst.

Arbeitsfelder zum Thema sind aufgeteilt

Das Thema war jetzt in den nächsten Sitzungen des Corona-Krisentabes der Stadt kein Thema mehr. Ordnungsbehörde, Sportamt oder Polizei beackerten ihre abgesteckten Arbeitsfelder. Die Sportverwaltung beispielsweise koordiniert den Einsatz an diesem Wochenende.

„Das schöne Wetter wird die Menschen nach draußen treiben“, sieht Schmidt einiges in Bewegung. Sport-, Jugend- und Ordnungsverwaltung haben ihre Mitarbeiter für verstärkte Kontrollen zusammen gelegt.

Verstärkte Kontrollen durch Zusammenarbeit

Schmidt bittet zudem die Vereine, offenen Auges zu sein und Verstöße umgehend an die zuständigen Stellen zu melden und lobt: „Die Vereine in Oberhausen sind froh, dass es die Lockerungen gibt. Sie gehen mit Disziplin an diese nicht leichte Aufgabe heran, den Sportbetrieb wieder zu beleben.“

So sah es vergangenen Samstag auf der Anlage des Post SV aus. Foto: Foto: Post SV

Deshalb glaubt er auch nicht, dass sich ein Vorfall von diesem Ausmaß wiederholen wird.

Ordnungsdezernent und Krisenstab-Leiter Michael Jehn: „Wir werden die Einsatzberichte abwarten und dann auswerten. Und wenn Hauptverantwortliche identifiziert und ausgemacht werden können, ist ein empfindliches Bußgeld fällig.“

Die Pressestelle der Polizei Oberhausen: „Wir sind sehr an einem Ergebnis interessiert, stehen aber noch am Anfang. Doch wir werden der Sache nachgehen.“