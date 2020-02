Sportfreunde Königshardt: Endlich ein Dreier!

SF Königshardt –

TuS Essen-West 4:1 (2:0)

Der Sieg über den Tabellenzehnten tut den Sportfreunden richtig gut. Mit dem Dreier bleibt Königshardt mit 22 Punkten zwar auf einem Abstiegsplatz, verkürzt aber den Rückstand auf 06/07 auf dem Relegationsplatz auf einen Punkt.

Richard Zander ist zufrieden

„Wir haben von Anfang bis Ende unser Spiel durchgezogen und auch in der Höhe verdient gewonnen“, war Richard Zander glücklich über die Leistung seiner Mannschaft. Angreifer Lukas Kratzer traf doppelt, neben einem Eigentor der Gäste traf auch Marvin Basha. An die Partie werden die Königshardter am 1. März anknüpfen wollen und müssen, wenn Werden-Heidhausen (9.) Gast am Pfälzer Graben ist.





SC 20 –

BW Oberhausen Fr 19.30

Ein Derby mit besonderer Note steigt am Knappenmarkt. Beim 2:4 an der Tulpenstraße im Hinspiel saß Hans-Günter Bruns auf der Bank der Liricher, jetzt ist er der Linienchef im Trainerteam der Knappen. „Auch wenn die Tabellensituation etwas anderes aussagt, wird es ein schweres Spiel“, warnt Bruns vor dem Schlusslicht, hat aber auch einen Plan, wie seine alte Mannschaft zu schlagen ist. „Es gilt, Druck aufzubauen und Blau-Weiß zu Fehlern zu zwingen.“

Drei gesperrte Spieler beim SC 20

Personell stehen Bruns und Spielertrainer Ümit Ertural mit David Möllmann, Ümit Mutlu, Elvis Grohmann (alle gesperrt), Kevin Kirchner (verletzt), Ertunc Turan und Ege Akay einige Akteure nicht zur Verfügung.

Die Knappen müssen im Aufstiegskampf dreifach punkten, während Blau-Weiß jeden Zähler braucht, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Angesichts von 14 Punkten Rückstand sind die wohl theoretischer Natur, wenn die Blau-Weißen nicht eine beeindruckende Serie starten. Dennoch wird der Tabellenletzte bis zum letzten Spiel alles geben.