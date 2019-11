Die Spvgg. Sterkrade-Nord steht vor zwei wichtigen Heimspielen! An den kommenden beiden Spieltagen trifft der Landesliga-Spitzenreiter auf seine Verfolger. Bevor der Zweitplatzierte DJK Teutonia St. Tönis den Tabellenführer herausfordert, gibt der SC 1911 Kapellen-Erft im Nordler Park seine Visitenkarte ab.

Julian Berg bezeichnet diese beiden Partien als richtungsweisend, von einer (Vor-) Entscheidung im Meisterschaftskampf zu sprechen, hält Sterkrades Trainer aber für verfrüht. „Danach sind immer noch genügend Spiele zu absolvieren.“ Mit der Begegnung gegen die Mannschaft aus Grevenbroich endet zunächst einmal die Hinserie.

Julian Berg und seine Mannen haben sich auf dieses Spiel genauso vorbereitet wie auf die 16 anderen zuvor. Anlass zu Veränderungen gibt es schließlich auch nicht. Berg: „Wir haben über 40 Punkte auf dem Konto und spielen zu Hause. Wir haben gute Arbeit gemacht, wie die Saison bisher gezeigt hat.“ Der 31 Jahre junge Linienchef sieht ohnehin die Gäste unter Zugzwang, die als einer der Aufstiegsanwärter in die Saison gegangen sind.

Kapellen-Erft ist nicht unschlagbar

„Um sie zu besiegen, müssen wir wieder an unsere Leistungsgrenze gehen und eine Top-Leistung abrufen. Wie in jedem anderen Spiel auch.“ Spielerisch hält er Kapellen-Erft wie auch St. Tönis für das Beste, was die Liga zu bieten hat.

„Die sind sie für mich auf einer Ebene. Kapellen-Erft hat gefühlt 14 ehemalige Oberliga-Spieler in seinen Reihen“, hat sich Berg mit dem hochkarätigen Kader des kommenden Gegners schon intensiv auseinandergesetzt.

Kapellen-Erft wird also eine hohe Hürde für die Schmachtendorfer. „An guten Tagen können sie jeden schlagen“, hat der Coach festgestellt, aber: „Sie hatten schon auch zwei, drei kuriose Ergebnisse dabei, die mich etwas überrascht haben.“ Deswegen hängen die Schwarz-Gelben in der Tabelle auch 13 Zähler hinter den Nordlern.

Fast volle Kapelle bei den Gastgebern

Im Falle einer Niederlage im direkten Duell wäre der angepeilte Spitzenplatz für den SC schon sehr weit entfernt.

Daher ist mit druckvollen Gästen zu rechnen. „Es wird eine verdammt schwierige Aufgabe. Aber wir brauchen uns vor keinem in der Liga zu verstecken“, zeigt sich Berg respektvoll, aber zuversichtlich.

Personell kann der frühere Abwehrspieler fast aus dem Vollen schöpfen. Mahmoud Nuno-El-Dorr ist gerade erst wieder ins Lauftraining eingestiegen.

Mit dem flinken Mittelfeldspieler ist dieses Jahr ebenso nicht mehr zu rechnen wie mit Angreifer Damian Vergara Schlootz.