Bis zum 19. April hat der Fußballverband Niederrhein alle Spiele abgesetzt. Doch die Fußballer fragen weiter: Was ist mit dem Trainingsbetrieb? der FVN empfiehlt: Trainingsbetrieb bis 19. April einstellen.

Absage wegen Coronavirus Spiele in Oberhausen ruhen – FVN: Training auch einstellen!

Oberhausen. Der Fußballverband Niederrhein hat alle Spiele bis 19. April abgesagt und empfiehlt, das Training einzustellen. Auch andere Sportarten pausieren.

Am Niederrhein ruht der Ball vorerst: In enger Abstimmung mit seinen 13 Fußballkreisen hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) am Freitag entschieden, den gesamten Spielbetrieb im Jugend- und Seniorenbereich mit sofortiger Wirkung einzustellen. Diese Regelung betrifft sämtliche Meisterschafts- und Pokalspiele und gilt bis zum Sonntag, 19. April. Damit reagiert der Verband auf die jüngste Entwicklung rund um das Thema Coronavirus. Die Sportler fragen natürlich direkt nach: Darf man trainieren?. Nord-Trainer Julian Berg: „Nach der Absage erwarte ich jetzt aber auch einen kompletten Notfallplan. Denn wer trainieren darf, könnte mit gleichem Risiko eigentlich auch spielen.“

Auch Training im Kreis Oberhausen/Bottrop sollte eingestellt werden

Dieser Passus betreffs des Trainingsbetriebes war aus der ersten FVN-Mitteilung zu den Spielabsagen entfallen. FVN-Presseprecher Henrik Lerch: „Der Verband empfiehlt, ebenfalls bis zum 19. April das Training einzustellen.“ Die letzte Entscheidung darüber aber obliege den Städten und Kommunen, die dazu die Sportanlagen sperren müssten.

FVN-Präsident Peter Frymuth sagt: „In den vergangenen Wochen ist es uns vor allem auch Dank der Kreisvorsitzenden mit ihren Teams gelungen, den Vereinen bei Fragen zur Infektion durch das Coronavirus und Problemen damit unkompliziert zu helfen, insbesondere mit Spielverlegungen. In den vergangenen 48 Stunden hat sich jedoch die Anzahl der Vereine, die große Sorgen hatten und um Spielverlegungen baten, dramatisch erhöht. Daher wurde in einem gemeinsamen Gespräch mit den Kreisen die Entscheidung getroffen, den Spielbetrieb in unserem Verbandsgebiet zu unterbrechen.“

Im Männerfußball des FVN betrifft diese Maßnahme alle Partien in der Oberliga, den Landes-, Bezirks- und Kreisligen sowie in den Kreispokal-Wettbewerben.

Absagen bis in die untersten Klassen

Im Frauenfußball werden sämtliche Partien der Niederrheinliga, der Landes-, Bezirks- und Kreisligen sowie der Kreispokal-Wettbewerbe und des ARAG Niederrheinpokals, so auch das noch ausstehende Viertelfinale SV Hemmerden – SV Budberg, abgesetzt.

Im Jugendfußball (Junioren wie Juniorinnen) ist der gesamte Spielbetrieb in der Niederrheinliga, in den Kreisligen, Kreisleistungsklassen und Kreisklassen sowie im Niederrhein- und Kreispokal betroffen.

Ebenso abgesetzt werden die Partien der Futsal-Niederrheinliga und der Futsal-Landesliga.

Für den Fall, dass Vereine bis zum 19. April eigene Veranstaltungen, z.B. Turniere, veranstalten möchten, bittet der FVN die Vereine, sich mit den Gesundheitsbehörden vor Ort abzustimmen.

Bei Fragen und Meldungen an den FVN wenden

Falls Vereine für ihren Bereich bzw. ihre Sportanlage Ordnungsverfügungen der Gesundheitsbehörden erhalten, dann bittet der FVN darum, schnellstmöglich die/den entsprechende/n Kreisvorsitzende/n sowie die FVN-Geschäftsstelle in Duisburg (FVN-Pressesprecher Henrik Lerch, Mail: lerch@fvn.de) zu informieren, damit die Vereine im Hinblick auf die daraus resultierenden Maßnahmen unterstützt werden können.

Bereits Donnerstag hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Deutsche Futsal-Meisterschaft der B- und C-Juniorinnen im FVN-Gebiet in Wuppertal (14./15. März) abgesagt, für die sich die C-Juniorinnen der SGS Essen qualifiziert hatten. Abgesagt wurde zudem jüngst auch der DFB-Jugendfußball-Kongress in Frankfurt (20./21. März) mit rund 200 Teilnehmern, an dem auch zehn Ehrenamtler vom Niederrhein mitgewirkt hätten.