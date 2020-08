Sieben Turnschüler sind mit Begeisterung dabei

Sieben neue Turnschüler sind beim KTTO am Start.

Oberhausen. Sieben neue Turnschüler trainieren derzeit in der Nachwuchsgruppe bei Siegfried Ingendorn und Andrea Pelzer. Nächstes Jahr kommen neue hinzu.

Er kann einfach nicht anders. Siegfried Ingendorn, seit über 30 Jahren Cheftrainer des KTT Oberhausen/TC 69, hat schon vielen Generationen das Turnen gelehrt. Motivation und Hingabe für das Turnen sind mit keinem Jahr geringer geworden. So sind seit Oktober 2019 wieder sieben neue Turnschüler am Werke, die den Turnsport in den Bereichen Geräteturnen, Akrobatik und Trampolin entdecken und lernen wollen.

Die fünf- und sechsjährigen Sprösslinge trainieren in ihrer Delfy-Gruppe zweimal pro Woche. Und wo Siegfried Ingendorn Training ausruft, steckt auch Training drin. „Wir sind eine Turnschule. Wir sind keine Spielgruppe. Ich möchte, dass die Kinder eine gewisse Disziplin erlernen und verstehen, was ich erkläre. Es ist aber auch wichtig, zu erfahren, wie großartig unser Sport ist.“ So der „Chef“, wie ihn alle Turner im Leistungsstützpunkt des KTTO nennen.

Über einen längeren Zeitraum begeistern

Kinder in diesem Alter für eine Sache über längere Zeit zu begeistern, ist alles andere als leicht. Doch die Erfahrung des Altmeisters zahlt sich aus. Durch verschiedene kleine Herausforderungen für jeden Einzelnen, können sich die Kinder Auszeichnungen, Medaillen oder Pokale erarbeiten. „Wichtig ist, dass diese Aufgaben nicht zu leicht, aber machbar sind, Training bedürfen und nicht durch einen Wettstreit mit einem anderen erreicht werden“, verteilt Ingendorn Motivationsbonbons.

Betrachtet man alle Altersklassen und Mannschaften des KTTO, sticht eine große Geschlossenheit ins Auge. Eine gar nicht so einfache Aufgabe bei Kindern in einem Alter, die sich gerne durch gegenseitiges Messen und Grenzen austesten hervorheben. Darum bemüht sich Ingendorn selber vorrangig um die Sechsjährigen und Assistentin Andrea Pelzer um die beiden fünfjährigen Nesthäkchen. Zwei Trainer für acht Turnschüler? „Das ist eine unglaubliche Kraftanstrengung für einen Trainer. Ganz oder gar nicht, ist meine Devise“, so Ingendorn.

Voller Freude wieder zum Trainingsstart

Dass sich diese Anstrengungen auszahlen, zeigt sich in der Coronakrise. Trotz einer Pause von gut zehn Wochen, kamen alle Turnschüler motiviert und voller Freude wieder zum Trainingsstart in das Turnzentrum. So werden die sieben Turnschüler am Ende des Jahres 2020 erfolgreich ihren Eltern das KTTO-Turnzeugnis präsentieren.

Die Nachfrage für eine neue Turnschule ist groß, doch da muss von Seiten des KTTO für das Jahr 2020 ein klarer Riegel vorgeschoben werden. Nicht nur wegen Covid-19 ist eine neue Gruppe undenkbar derzeit, sondern die Kapazitäten sind einfach erschöpft. Doch im Laufe des Jahres 2021 möchte man neuen Turnschülern die Chance geben, sofern alle Faktoren stimmen.