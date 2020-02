Oberhausen. Der Landesliga-Absteiger steht auch in der laufenden Saison unten. Richard Zander soll es an der Linie richten.

SF Königshardt wollen den zweiten Abstieg verhindern

Nach einem Jahr in der Landesliga ging es für die Sportfreunde Königshardt vergangenen Sommer wieder in die Bezirksliga. Nach dem Abstieg versuchte man, die neue Situation in der neuen Spielklasse mit frischen Gesichtern anzugehen. So wurde Dusan Trebaljevac der neue Hauptverantwortliche, der die Königshardter in ruhigem Fahrwasser halten und sicher in der Liga etablieren sollte. Das gelang allerdings nur mäßig, nach 17 Spielen baten Trebaljevac und Assistent Marco Thomas um die sofortige Freistellung. Der sportliche Leiter Richard Zander steht nun bis Saisonende zusammen mit Sven Matuszczak an der Linie.

Bereits zu Saisonbeginn konnte man am Pfälzer Graben erahnen, dass diese Saison in der Liga eine ganz schwierige sein würde. Die beste Platzierung in dieser Spielzeit war Platz 13, zum Jahreswechsel überwinterten die Sportfreunde auf Platz 16, einem direkten Abstiegsplatz. Die Remis-Könige der Liga (neun Unentschieden) verpassten es viel zu häufig, Spiele für sich zu entscheiden, auch wenn man die bessere Anlage zeigte. So ging es immer weiter in den Keller, bis Trebaljevac nach der Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Phönix Essen die Konsequenzen zog und den Platz an der Seitenlinie freimachte.

Trainerwechsel zur neuen Saison

Dort steht jetzt also bis zum Saisonende Richard Zander. „Einen neuen Trainer werden wir zur neuen Saison präsentieren“, kündigt Zander an, für den es jedoch im Moment erst einmal darum geht, den zweiten Abstieg in Folge zu verhindern. „Das Ziel ist natürlich ganz klar der Klassenerhalt.“ Die ersten Partien unter dem neuen Chef zeigten schon gute Ansätze, gerade das torlose Remis gegen Ligaprimus BG Überruhr kann ein Fingerzeig sein, wozu die Mannschaft fähig ist.

Vor allem offensiv fehlte es den Königshardtern oft an der nötigen Gefahr, 26 Tore sind die drittwenigsten der Liga. Die Defensive ist dabei eher der Trumpf, fünfmal spielten die Sportfreunde zu Null und stellen von den abstiegsbedrohten Teams die beste Abwehr. Mit ihren 18 Punkten sind die Sportfreunde noch in einer aussichtsreichen Position, nur zwei Zähler fehlen auf das rettende Ufer. Dafür braucht es allerdings eine deutlich konstantere Rückrunde mit dem absoluten Willen, das Spiel zu gewinnen. Das Fehlen dieses Willens hatte Trebaljevac in der Hinrunde des öfteren vermisst, 2020 kann die Mannschaft sich solche Auftritte nicht mehr erlauben.

In vier Tests noch nicht verloren

Von den vier Testspielen in der Winterpause verloren die Königshardter kein einziges (zwei Siege, zwei Remis) und „sollten zum Rückrundenstart gut gerüstet sein“, so Zander. Zum Auftakt geht es am Sonntag um 13 Uhr auf eigenem Platz gegen TuS Essen-West um die ersten Punkte und die ersten Zähler für den Klassenerhalt. Denn je eher der gesichert würde, desto einfacher gestaltet sich dann natürlich auch die Trainersuche.