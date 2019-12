SF Königshardt stellen Dusan Trebaljevac frei

Abgezeichnet hatte es sich schon während der bitteren 1:4-Heimniederlage gegen Konkurrent Phönix Essen. Am Montagmorgen machten die Königshardter den Wechsel offiziell: Dusan Trebaljevac und Marco Thomas gingen nach der Partie auf den sportlichen Leiter Richard Zander zu und baten um ihre sofortige Freistellung.

„Der Gedanke aufzuhören war für uns Richtung Winterpause bereits da. Ausschlaggebend waren neben sportlichen Aspekten auch weitere persönliche Gründe. Nach der Offenbarung am Sonntag mussten Marco und ich sofort handeln, es muss ein neuer Impuls her. Nach dem großen Umbruch im Sommer war uns allen bewusst, dass es schwierig wird“, so Trebaljevac, der im siebten Jahr bei den Sportfreunden war.

„Das war schon eine emotionale Angelegenheit“

Neben Trebaljevac und Thomas wird auch Fitnesscoach Julian Bagbasi nicht mehr tätig sein. „Wir kennen hier alles in- und auswendig. Mein Sohn spielt hier auch Fußball. Ich habe als aktiver Spieler hier viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Daher war das schon eine emotionale Angelegenheit“, so Trebaljevac.

Nach den ersten 17 Spielen der Bezirksliga steht der letztjährige Landesligist auf dem direkten Abstiegsplatz 16. Siebenmal trennten sich die Königshardter Unentschieden von ihren Gegnern, mit etwas mehr Spielglück hätten die Sportfreunde einige Punkte mehr haben können. Nun muss jemand neues her, um den Klassenerhalt zu sichern.

Zander und Matuszczak bis zur Winterpause

Bis zur Winterpause werden Richard Zander und Sven Matuszczak das Ruder übernehmen, um die Königshardter für die zweite Saisonhälfte auf Kurs zu bringen. „Wir sind davon überzeugt, dass die Truppe die Klasse halten kann und wünschen der Mannschaft und dem Verein alles Gute“, so Trebaljevac und Thomas.