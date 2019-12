Selbstbewusst an die letzten Aufgaben des Jahres gehen

U19 Niederrheinliga

Arminia Klosterhardt –

ASV Einigkeit Süchteln So 11 Uhr

Gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht geht es für die Arminia ins letzte Spiel der Hinrunde. Alles andere als ein Dreier wäre für das Team von Timo Kleer eine große Enttäuschung: „Dass es gegen den Letzten geht, darf kein Argument sein, auch nur ein Prozent weniger Leistung abzurufen. Wir wollen nochmal alles raushauen, um diesen wichtigen Dreier zu holen.“

Letzte Woche beendete der Klosterhardter Unterbau mit dem 2:0 beim ETB seinen kleinen Negativlauf mit zwei Pleiten am Stück. Ein Sieg, der deshalb zustande kam, weil die fußballerischen Grundtugenden, sprich Einsatz und Kampfwille, über die gesamten 90 Minuten stimmten.

Süchteln hat schon einiges kassiert

Genau diese Einstellung will Kleer nun auch am Sonntag von seinen Jungs sehen, wenn es gegen einen Gegner geht, der in erster Linie auf das Verhindern von Toren fokussiert sein wird. Auch wenn dies mit bereits 63 Gegentoren in dieser Saison eher mäßig erfolgreich war. „Die Marschroute muss sein, dass wir das Spiel intelligent und mit der nötigen Effektivität angehen. Den Eindruck, den die Jungs im Training gezeigt haben, stimmt mich dafür positiv.“





U 17 Niederrheinliga

ETB SW Essen –

RW Oberhausen So 11

Dass die Kleeblätter von Ken Asaeda gegen Essen gewinnen können, haben sie ja bei der bisher einzigen Niederlage des Spitzenreiters RWE bewiesen. ETB wird aber natürlich ein anderes Spiel. „Sie haben sich gefangen und in den letzten fünf Spielen nur eine Niederlage hinnehmen müssen.“ Die war übrigens gegen RWE in Liga und Kreispokal. „Wir müssen uns nicht verstecken, wir sind genau so gut drauf.“ Daran ändern auch ein paar definitive Ausfälle und ein paar Kränkelnde nichts. „Wir sind breit aufgestellt“, sieht Asaeda genügend Qualität.





U 15 Regionalliga

RW Oberhausen –

SC Preußen Münster Sa 15.30

Apropos, gut drauf. RWO war eigentlich schon abgeschrieben für die Regionalliga, doch hier hat ein Trainerwechsel mal funktioniert. Die Mannschaft von Mo Rifi trifft zwar weiterhin noch nicht so zwingend aus dem Spiel heraus, erarbeitet sich aber immer wieder Möglichkeiten. „Da werden wir in der Pause dran arbeiten“, verspricht der Coach, der seine Jungs nun erst einmal erfolgreich in die Winterpause bringen möchte. „Wir gehen selbstbewusst da rein“, verspricht er. Der Sprung ans rettende Ufer, drei Siege in Folge und die Chance auf einen einstelligen Tabellenplatz sind Motivation genug. Personell kann Rifi dabei weiterhin auf einen großen Kader vertrauen, Münster muss den eigenen Negativlauf stoppen.

Niederrheinliga

Arminia Klosterhardt –

FC Kray Sa 14.30

Die Arminia will unbedingt in die Winterpause kommen, da aber nicht weiter abreißen lassen. „Jaimie Minella kann wieder spielen, ansonsten kämen die Einsätze noch zu früh“, weiß Aron Maaßen. Doch bevor die Freude zu früh kommt: Rafael David Buch fällt mir einer Zerrung aus.

Positiv bleibt aber: „Kray spielt auf jeden Fall Fußball“, freuen sich Maaßen und Dirk Lomberg, die eine „enge Kiste“ am Hans-Wagner-Weg erwarten. „Wir wollen mit zwei Siegen in die Winterpause“, stellen sie klar. Nächste Woche ist nämlich noch Verbandspokal.