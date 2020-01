Schiritruppe: Mit Zusammenhalt zur Titelverteidigung

Überraschend gelang den Unparteiischen des Kreises Oberhausen/Bottrop im Vorjahr der Gewinn des jährlichen Schiedsrichtermasters. Am Wochenende haben die häufig in schwarz gekleideten Männer nun die Chance, den Gerd-Hennig-Pokal des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) erneut zu gewinnen. Ausrichter ist der Kreis Grevenbroich/Neuss, gespielt wird nach Futsal-Regeln Samstag und Sonntag, je 10 Uhr, in der Halle von Bayer Dormagen (An der Römerziegelei 1 in Dormagen).

Trainer Jürgen Skoda, selbst seit 1989 Referee und immer noch auf den Fußballfeldern aktiv, nimmt zwölf Kicker mit. Neun davon waren am Sieg in Solingen beteiligt, bei der die Mannschaft erstmals nur aus Aktiven der jüngeren Generation bestand. Das wird auch jetzt der Fall sein, kündigt Skoda an. Die Ältesten sind Ende 20. „Das Vertrauen in die Truppe ist da, der Zusammenhalt stimmt. Aber es ist auch klar, dass ein Wettbewerb etwas anderes als das wöchentliche Training ist.“

In diesem Jahr der Gejagte

Die Zielsetzung ist für ihn klar: „Als Titelverteidiger ist man der Gejagte, aber wir wollen erneut den Pokal holen“, gibt der Trainer vor, schränkt aber gleichzeitig ein: „Das wollen andere Teams auch und daher wird es schwer. Erstmal ist es wichtig, das Viertelfinale zu erreichen.“ Generell möchte er mit seinem Trainer- und Betreuerstab den Kickern dazu verhelfen, so weit wie möglich zu kommen. 13 Kreise nehmen am Turnier teil, die sich auf zwei Gruppen aufteilen.

Die Mannschaft inklusive Betreuer und Trainer Jürgen Skoda (mittlere Reihe, 1.v.l.). Foto: Foto: Marcel Gruteser

Durch die Futsal-Regeln sind die Spiele schnell und teils hektisch. Das hat damit zu tun, weil für jede Spielfortsetzung nur vier Sekunden Zeit bleiben. Dazu kommt ein kleinerer Ball, Banden fehlen. Außerdem wird jedes Foul aufaddiert, ab dem fünften Vergehen folgt sofort ein Strafstoß. „Damit müssen wir klar kommen. Wir sind aber keine Freunde der Regeln“, sagt Skoda.

Trotz des Sieges Anfang 2019 hat er noch Punkte zur Verbesserung ausgemacht. „Der Einkick an der Seite muss besser werden, auch weil bei einem Fehler der Ballbesitz wechselt. Außerdem müssen wir unsere Chancen besser nutzen.“ Das zeigt die Vergangenheit, als viele Spiele 0:0 oder 1:0 endeten und oftmals das erste Tor den Sieg bedeutete.

Obmann Carlos Prada wird sich auch vor Ort vom Auftreten der Truppe überzeugen. Wie gewohnt, ist ihm aber wichtiger, dass die Schiedsrichter den Kreis Oberhausen/Bottrop positiv auf und neben dem Platz vertreten, unabhängig vom sportlichen Erfolg. „Auch wenn der Sieg sicherlich überraschend war, hat es mich umso mehr gefreut. Das war ein schöner Jahresbeginn“, so Prada.

Carlos Prada feiert Geburtstag

Neben einer Getränkerunde um Mitternacht – Prada hat Sonntag Geburtstag – wird er auf der abendlichen Players Party genau hinschauen. Denn im kommenden Jahr ist der hiesige Kreis der Ausrichter. Fest steht bislang nur, dass am 16. und 17. Januar 2021 in der Dieter-Renz-Halle in Bottrop gespielt wird. Über eine Chance, den Titel-Hattrick in der Heimat zu feiern, würde sich weder Verantwortliche noch Spieler beschweren.