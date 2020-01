Oberhausen. Das 6:1 in Herne beschert den Buschhausenern etliche Verbesserungen in Statistiken und ein gutes Gefühl gegen den Abstieg.

SC Buschhausen 1912 befreit sich von vielen Sorgen

Rein sportlich hätte es für die Buschhausener im Jahr 2020 besser gar nicht los gehen können. Mit 6:1 gewannen die Zwölfer bei Ruhrstadt Herne, befreien sich damit frühzeitig und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von allen Abstiegssorgen. „Wir haben das im Vorfeld nicht großartig thematisiert. Aber man weiß ja nie, was am Ende einer Saison alles passieren kann. Verletzungen können auf einmal für komische Ergebnisse sorgen“, weiß Michael Lange, Teamchef des Tischtennis-Drittligisten.

Davon sind die Zwölfer diese Saison einigermaßen verschont geblieben und legten jetzt furios los. „Michi hat sein Doppel verloren, damit er seine Einzelbilanz aufbessert“, hatte Trainer Matthias Augstein nach dem Sieg beste Laune. Die Doppel wurden gesplittet, Servaty und Manuel Kupfer unterlagen, Genia Milchin und Christian Strack besorgten den ersten Zähler der Gäste. Die Einzel oben sollten richtungsweisend sein.

„Nach den Siegen lief wirklich alles“, resümiert Lange. Auch Augstein sagt: „Die waren sehr wichtig für uns.“ Servaty und Milchin gewannen jeweils im fünften Satz und legten bereits den Grundstein für den Sieg. Denn unten sollte gar nichts anbrennen. Routinier Strack bekam an der neuen dritten Position kein Nervenflattern, gewann die ersten beiden Sätze spielend leicht und machte in vier den Sack zu. Kupfer belohnte das in ihn gesetzte Vertrauen mit einem 3:0.

Milchen zeigt Genie statt Wahnsinn

„Das war durch die Bank eine richtig gute Leistung“, lobte Lange. Servaty fand den Schlüssel, um Michael Tauber in den Sätzen vier und fünf die Butter vom Brot zu nehmen, Milchin verzichtete auf Wahnsinn und brachte viel Genie an die Platte. „Wenn er mit dem Kopf da ist, ist das großer Sport.“

Mit dem 5:1 war die Messe quasi gelesen. Es ging um eine möglicherweise nicht unwichtige Bilanz und um die Chance auf den höchsten Auswärtssieg in der Bundesliga-Historie der Zwölfer. „Wir haben ein paar Flüche gebrochen“, lacht Lange. Denn Servaty erspielte sich einen Sieg nach vier Sätzen, obwohl die Partie durch Milchins Erfolg am Nebentisch bereits entschieden war. Das sorgte für großen Jubel, denn das Gros der Zuschauer trat die – zugegebenermaßen nicht sonderlich weite – Fahrt aus Oberhausen an. Über die Hälfte hielt es mit Buschhausen, so dass auch Servatys Heimfluch als gebrochen gelten könnte.

Sieg wird verstorbenem Berthold Bienemann gewidmet

„Ich bin sehr glücklich, dass wir so gut ins neue Jahr gestartet sind“, freut sich Lange. „Den Sieg widmen wir auch Berthold Bienemann, Gründungsmitglied, der an den Feiertagen viel zu jung gestorben ist“, betont Lange. Bienemann selbst spielte zuletzt zwar nicht mehr selbst, war aber in erster Reihe auf der Tribüne immer noch ein begeisterter Anhänger seines Vereins.