Dieses 0:0 gestern am Dicken Stein im Bezirksliga-Derby zwischen der Spvgg. Sterkrade 06/07 und dem Spiel-Club 20 war für die beiden unterschiedlich ambitionierten Mannschaften eigentlich zu wenig. Während die Blauen weiter auf einem Abstiegsplatz verharren, versäumten es die Knappen, den Rückstand auf den Tabellenzweiten Arminia Klosterhardt (ebenfalls 0:0 bei TuS Essen-West) zu verkürzen.

„Wir können, ja müssen mit dem einen Punkt leben. Ich habe schon beim Warmmachen gemerkt, dass die Jungs nicht so fokussiert sind. Wir haben die Präsenz vor allem in Hälfte eins vermissen lassen“, war Knappen-Coach Günter Bruns mit dem auffällig behäbigen Auftritt seiner Schützlinge in den ersten 45 Minuten ganz und gar nicht einverstanden.

Sein Gegenüber Schorsch Mewes nahm das Remis gerne mit: „Es war ein interessantes Spiel mit einem leistungsgerechten Resultat. Wir wollten hinten kompakt stehen, den Spiel-Club einlullen und Nadelstiche setzen. Das ist uns ganz gut gelungen“, befand der Trainer-Fuchs nach dem Abpfiff augenzwinkernd.

SC 20 wirkte fahrig

Die Gäste konnten an die gute Leistung des in der Vorwoche unglücklich verlorenen Spiels gegen Ligaprimus Überruhr tatsächlich bei weitem nicht anknüpfen. Ob’s an dem fiesen Schmuddelwetter lag? Den Knappen, die bekanntlich ja gerne übers Fußballspielen kommen, mangelte es jedenfalls vielfach an Tempo und zündenden Ideen, um mal gefährlich ins letzte Drittel vorzustoßen. Bis auf einen etwas zu hoch angesetzten Abschluss von Bilal Fezzani (17.) kam nichts Brauchbares auf den Sterkrader Kasten. Die defensiv eingestellten Hausherren arbeiteten aber auch diszipliniert im Verbund gegen Ball sehr ordentlich und boten ihrem Gegner keine Räume an.

Ein wenig Glück hatte der SC 20 gar nach gut einer halben Stunde, als der aufgerückte 06/07-Außenverteidiger Robin Papert einen Kopfball nur an den Pfosten setzte.

Tackenberger blieben ganz ruhig

Das bis dato optische, aber wirkungslose Übergewicht des Spiel-Clubs nahm nach dem Wiederanpfiff noch zu. Nur wirklich zwingend wurden die Gäste lange Zeit weiter nicht, da die Tackenberger sich nicht aus der Reserve locken ließen und konzentriert blieben. Die Schlussphase sollte es dann noch einmal in sich haben. Erst zirkelte der agile Gerrit Kriegisch nach einer feinen Einzelaktion das Leder an den Pfosten (82.). Sechs Minuten später traf ein gewohnt dynamischer Elvis Prince Grohmann ebenfalls nur Aluminium, nachdem die 06/07-Abwehr doch mal eine Lücke zugelassen hatte.

In der Nachspielzeit hätte der eingewechselte Torben Wissen beinahe Marko Manasijevic mit einer direkt verwandelten Ecke überwunden. Der SC 20-Torhüter parierte jedoch reaktionsstark.