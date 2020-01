SC 20 feiert Schützenfest, BWO verliert deutlich

Sterkrade-Nord – 08/29 Friedrichsfeld 5:1 (3:0): Die Spvgg. Sterkrade-Nord ist mit einem Sieg gegen den Bezirksligisten in die Testspiel-Reihe gestartet. Für den Landesliga-Tabellenführer trafen Stefan Jagalski (2), Julius Ufer, Finn und Sverre Müller. Für die Gäste war der ehemalige Nordler Blaz Vukancic erfolgreich „Unser Ziel war es, die defensive Stabilität, die uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat, schnellstmöglich wieder in die Köpfe zu bekommen“, erklärte Julian Berg. Der Trainer Schmachtendorfer war mit dem ersten Auftritt seiner Elf weitestgehend zufrieden, auch „wenn wir uns fußballerisch noch steigern müssen“. „Dafür, dass wir Samstagmorgen noch trainiert haben und die ganze Woche über intensive Einheiten hinter uns hatten, war es in Ordnung“, schloss der 31 Jahre junge Linienchef.

Sterkrade 06/07 – ETB SW Essen 0:1 (0:1); Sterkrade 06/07 – TV Voerde 2:0 (0:0): Georg Mewes war sehr zufrieden mit dem Testsieg gegen die Voerder. „Wir haben zu Null gespielt, das war wichtig.“ Adem Aslan und Artur Stankewizius sorgten nach dem Seitenwechsel für die Tore der Hausherren, die bereits am Freitag gegen den Oberligisten SW Essen (0:1) Selbstvertrauen tankten. „Gegen Essen haben wir auch nicht viel zugelassen, läuferisch waren wir gleichwertig. Wir sind auf dem richtigen Weg“, so Mewes.

SF Königshardt – Westfalia 04 Gelsenkirchen 2:0 (2:0): Im Duell der Bezirksligisten behielten die Sportfreunde aus Königshardt letztlich die Oberhand. Dabei hatten die Hausherren mit den Toren von Nick Perenz (4.) und Amet Zeki (15.) bereits nach der Anfangsviertelstunde die Weichen auf Sieg gestellt. Während danach zwar kein weiteres Mal das Gästenetz zappelte, hielten die Sportfreunde zumindest erfolgreich die Null.

SC 20 – SC Ayyildiz Remscheid 7:3 (5:2): Ein Torfestival, dass die Knappen am Sonntag anboten. „Für das erste Testspiel war das ganz ordentlich. Wir wissen, dass wir nach vorne eine riesige Qualität haben, wissen aber auch, wo wir noch arbeiten müssen“, war Trainer Ümit Ertural zufrieden. „Wir müssen als Mannschaft stabiler stehen, das ist uns nicht ganz gelungen.“ Daran will der Spielclub bis zum Rückrundenstart arbeiten. Die Tore für die Hausherren erzielten David Möllmann (3), Bilal Fezzani, David Fojcik, Ertunc Turan und Yusuf Allouche.

Adler Osterfeld – 1. FC Mülheim 3:2 (3:2): Der erste Test des Jahres brachte den Adlern einen Heimsieg über die Mülheimer. „Es haben sehr viele Stammkräfte gefehlt, für die, die hinten dran sind, war es interessant“, so Trainer Udo Hauner. „War ein guter Test, der Gegner war laufbereit und stark. Ob wir auf dem richtigen Weg sind, wissen wir aber erst in zwei, drei Wochen.“ Andre Kampen, Sven Bugla und Marco Matuszzak sorgten für die Halbzeitführung, die Mülheimer trafen nur noch zum Anschluss.

BW Oberhausen – SV Scherpenberg 0:5 (0:1): Für das Schlusslicht der Bezirksliga gab es im Testspiel gegen den Landesligisten eine Niederlage. Kein schlechtes Ergebnis gegen den klassenhöheren Gegner. Bis zum Rückrundenstart am 9. Februar müssen die Blau-Weißen ihr bestes Spiel finden, um noch eine Aufholjagd Richtung Klassenerhalt starten zu können.

SV Horst-Emscher – Arminia Klosterhardt 4:0 (1:0): „Das Spiel war einfach eine Laufeinheit, die Jungs waren aufgrund der harten Woche einfach platt“, so Trainer Marcel Landers nach der Niederlage in Gelsenkirchen. Kein Wunder, standen doch Crossfit am Donnerstag und Trampolinfitness am Freitag auf dem Programm. Der Fokus bei den Arminen ist ohnehin auf ein ganz anderes Datum gelegt. „Unser Plan ist der 9. Februar. Ergebnisse in Testspielen interessieren uns nur am Rande.“

Das geplante Testspiel der „Zwoten“ gegen Fortuna Bottrop wurde derweil abgesagt.

SG Benrath-Hassels – SV Sarajevo 13:3 (6:2): Eine bittere Pille hatte der SV Sarajevo zu schlucken. Gleich 13 Mal musste Schlussmann Haris Balic im Duell der Kreisligisten hinter sich greifen. Die Treffer von Esef Hodzic (26.), Demir Mustic (42.) und Belmin Betevija (68.) konnten die Laune des Trainerduos Björn Bohn und Samir Selimovic wohl kaum verbessern.