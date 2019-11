Samet Arik erwartet bei BWO eine Reaktion

Bezirksliga, Gruppe 6

SC 20 – VfB Bottrop (Sa 16):

Für die Knappen gibt es die Chance, den Druck auf die Konkurrenz zu erhöhen und den Relegationsplatz für zumindest eine Nacht zu übernehmen. „Wir wollen bis zum Winter so viele Punkte wie möglich holen, das ist uns zuletzt gut gelungen“, ist Spielertrainer Ümit Ertural zufrieden mit der Entwicklung, erwartet aber einen starken Gegner. „Das wird mit Sicherheit eine schwere Aufgabe, aber die Mannschaft ist topmotiviert. Wir wollen die drei Punkte holen.“ Bis auf Ertunc Turan stehen Ertural alle zur Verfügung.

SF Königshardt – Phönix Essen (So 13): Die Sportfreunde bekommen es mit einem direkten Konkurrenten zu tun. Ein wichtiges Spiel für die Mannschaft von Dusan Trebaljevac: „Der Mannschaft und dem Trainerteam ist bewusst, dass es ein wegweisendes Spiel sein kann. Wir haben viel gearbeitet und müssen mit voller Leidenschaft ins Spiel zu gehen, um zu gewinnen.“ Mit einem Dreier gegen die Essener könnten die Königshardter den Relegationsplatz verlassen und den Konkurrenten um sechs Zähler distanzieren.

SF Katernberg – Adler Osterfeld (So 15): Udo Hauner hat das Steuer bei den Adlern wieder übernommen und steuert in Katernberg den dritten Sieg in Folge an. Mit einem Dreier wäre der Sprung auf Platz vier möglich, und jeder Zähler wird benötigt, möchte man sich zur Rückrunde in eine gute Ausgangslage zu bringen. Doch auch Katernberg wird punkten wollen, bei einer Niederlage könnten die Katernberger auf den Relegationsplatz abrutschen.

SC Frintrop – Sterkrade 06/07 (So 15): Wie in Königshardt gibt es auch in Frintrop ein direktes Duell zweier Kellerkinder. Die Tackenberger haben sich mit zwei Siegen etwas Luft verschafft und wollen diese Serie beim Tabellen-16. ausbauen. „Die beiden Siege haben der Mannschaft Selbstvertrauen gebracht“, blickt Interimstrainer Georg Mewes zurück. „Wir fahren mit breiter Brust nach Frintrop, um unseren Lauf fortzusetzen.“ Bis auf Phil Hevendehl und Enver Ünal stehen alle zur Verfügung.

Arminia Klosterhardt – Fortuna Bottrop (So 15.15): Seit drei Spielen warten die Klosterhardter bereits auf einen Dreier, gegen Verfolger Fortuna Bottrop soll dieser im Estadio eingefahren werden. „Fortuna ist ein starker Gegner, aber die freuen sich auch nicht, gegen uns zu spielen“, ist Trainer Marcel Landers vor dem vielversprechenden Duell im Estadio zuversichtlich. „Wir wollen wieder anders auftreten, gegen Bottrop brauchen wir eine gute Mannschaftsleistung. Nur dann werden wir gewinnen.“ Mit Joel Zwikirsch, Nick Buchwald, Pascal Pfeiffer und Mehmet Dag hat Landers wieder mehr Wahlmöglichkeiten als zuletzt.

Vogelheimer SV – BW Oberhausen (So 15.15): Während sich viele Konkurrenten duellieren, muss das Schlusslicht aus Lirich beim Vogelheimer SV antreten, der in der Tabelle auf Rang fünf liegt. „Noch ist alles offen, und wir möchten bis zum Winter das Beste aus unserer Situation machen“, so Samet Arik, der nur auf Said Koumbaz verzichten muss. „Es ist langsam an der Zeit, den Kampf anzunehmen. Ich erwarte von meiner Mannschaft eine Reaktion“, blickt der Trainer auf die Niederlage im Derby gegen Königshardt zurück.

Gruppe 5

Arminia Klosterhardt II – SV Friedrichsfeld (So 13): Das Duell der Tabellennachbarn hat wegweisenden Charakter. Der Verlierer könnte in der engen Gruppe 5 bis auf den Relegationsplatz abrutschen. „Das wollen wir verhindern“; will Trainer David Löchte einen Heimsieg einfahren. „Uns erwarten jetzt und gegen Mülheim zwei sehr wichtige Spiele, um uns im Abstiegskampf Luft zu verschaffen.“ Die Personaldecke bei den Arminen bleibt weiter dünn, auch Mathias Hunold wird studienbedingt fehlen.