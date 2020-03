RWO-U19 will Torrekord von BVB-Stürmer Moukoko verhindern

Oberhausen. Die Elf von Dimi Pappas fährt natürlich als klarer Außenseiter zum BVB. Aber in der Hinrunde zeigten sie schon, dass was gehen kann.

Fußball ist nicht immer gerecht. Diese bittere Erkenntnis bekam die U19 von RWO im Heimspiel gegen den BVB vor fünf Monaten zu spüren. Die Mannschaft von Dimitrios Pappas hatte dem Meister einen großen Kampf abgeliefert, ehe in der Nachspielzeit das 3:2 für die Schwarz-Gelben fiel.

Nun steigt in Dortmund das zweite Aufeinandertreffen. „Der BVB verfügt über eine individuelle Klasse, die man nur schwer über die vollen Distanz ausschalten kann“, weiß der RWO-Coach und bezieht sich besonders auf Youssoufa Moukoko. Das Dortmunder Wunderkind hatte in besagtem Hinspiel zweimal getroffen.

Moukoko bremsen, aber auch alle Dortmunder im Blick haben

In 19 Partien hat der erst 15-Jährige 32 Treffer erzielt, steht damit kurz davor, den Rekord von Haluk Türkeri aus der Spielzeit 2003/04 mit 33 Toren einzustellen. „Dies gilt es zu verhindern“, so Pappas. Überhaupt kann sein Team selbstbewusst gegen das von Ex-Profi-Trainer Michael Skibbe antreten. Nachdem zuletzt in der Liga ein 2:1 gegen Münster heraussprang, folgte unter der Woche das Weiterkommen im Niederrheinpokal beim TSV Meerbusch.

„Wenn wir an die Leistung aus dem ersten Spiel gegen Dortmund anknüpfen, können wir jeder Mannschaft Probleme bereiten“, traut Pappas seinem Team eine Überraschung zu, wobei er klar macht. „Die Jungs sollen hungrig sein. Aber wir wissen, dass wir auf Nachlässigkeiten des BVB angewiesen sind.“ Zuletzt begnügte sich der BVB in Leverkusen trotz 2:0-Pausenführung mit einem 3:3.

Pappas: „Wir wissen auch um unsere Stärken“

Pappas: „Der BVB besteht nicht allein aus Moukoko. Wir müssen uns aber auch auf das fokussieren, was uns stark macht.“