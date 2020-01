RWO-U19 wieder in Plettenberg in der Halle

Für die A-Junioren von Rot-Weiß Oberhausen hat die Wintervorbereitung gerade begonnen, da wartet bereits der erste Härtetest. Samstag und Sonntag gastiert die Mannschaft von Dimitrios Pappas und Benjamin Weigelt beim Sauerland-Cup, einem A-Jugend-Turnier des TuS Plettenberg.

Neben Titelverteidiger SV Rödinghausen, nach seinem Abstieg aus der Bundesliga in der Westfallenliga angesiedelt und aktuell auf Rang acht, sind die Nachwuchsteams von VfR Aalen, Fortuna Köln sowie SV Wehen Wiesbaden von der Partie.

Erster richtiger Testlauf für RWO

„Das Teilnehmerfeld ist spannend und dürfte uns einen anspruchsvollen ersten Testlauf bescheren. Am wichtigsten ist, dass alle Jungs verletzungsfrei durch das Turnier kommen“, sagt Pappas, der damit auf die schlechten Erinnerungen aus dem Vorjahr anspielt. Denn im Januar 2019, als die Kleeblätter knapp das Halbfinale in Plettenberg verpassten, riss sich Endrit Gojnovci, der seit 2017 an der Lindnerstraße kickt, das Kreuzband.

Pappas: „Das war bitter für Endrit, der für uns zu einem echten Leistungsträger geworden ist. Aber er hat den Rückschlag verarbeitet und ist wieder heiß.“ Aktuell arbeitet der 18-Jährige an seinem Comeback und könnte seiner Mannschaft für den Bundesligastart am 2. Februar bei Viktoria Köln zur Verfügung stehen.

Weitere Vorbereitung steht

Das erste Testspiel der Rot-Weißen findet am 9. Januar statt, wenn am Nachwuchsleistungszentrum um 18.30 Uhr der ETB SW Essen zu Gast ist. Im Anschluss folgen Tests gegen RW Ahlen (11. Januar), Arminia Klosterhardt (15. Januar) und Wuppertaler SV (17. Januar).