RWO-U19 verliert erstes Heimspiel des Jahres mit 1:4

U19-Bundesliga RW Oberhausen – Bayer 04 Leverkusen 1:4 (1:0): Im ersten Heimspiel des Jahres gab’s für die Fußball-A-Junioren von RWO nichts zu holen. Denn wie im Hinspiel musste sich die Mannschaft von Dimitrios Pappas auch im zweiten Bundesliga-Aufeinandertreffen mit Bayer Leverkusen mit 1:4 geschlagen geben.

Dabei hatten die Rot-Weißen vor allem im ersten Durchgang eine starke Teamleistung gezeigt, weshalb die Enttäuschung dem Linienchef anzusehen war. „Das ist sehr ärgerlich, weil wir über weite Strecken gegen einen offensiv starken Gegner nichts zugelassen haben. Leider haben uns die Auswechselungen das Genick gebrochen.“

Emre Kücük bringt die Gastgeber in Führung

In der Tat knüpften die Kleeblätter in den ersten 45 Minuten an die tolle Leistung beim 3:1-Erfolg vergangene Woche gegen Viktoria Köln an. Zwar hatten die Leverkusener mehr Ballbesitz, doch wirklich etwas damit anfangen konnte die Werkself nicht.

Denn schon früh störte die Pappas-Elf Bayer in dessen Spielaufbau und setzte auf der anderen Seite immer wieder Nadelstiche nach vorne. Der Lohn für die couragierte Vorstellung folgte quasi mit dem Halbzeitpfiff: Nach einer schönen Kombinationen landete der Ball bei Emre Kücük, der zwar im ersten Versuch noch an Bayer-Keeper Marcel Lotka scheiterte, im Nachsetzen dann aber das 1:0 markierte (45.).

Doch nach dem Seitenwechsel wurde Bayer aktiver, auch weil RWO jetzt nicht mehr so geschlossen auftrat wie noch zuvor. So waren es Yannik Schlößer, der per Kopf traf (55.), und 14 Minuten später Christian Schwieren, die die Partie zu Gunsten der Gäste drehten.

Volley-Traumtor zum 4;1 für die Werkself

Zwar hatte Furkan Cakmak nur wenig später die Möglichkeit, auf 2:2 zu stellen. Doch sein Heber landete zum Unglück der Rot-Weißen nicht im, sondern nur auf dem Gehäuse der Leverkusener (73.). Die wiederum sorgten in Person von Kingsley Sarpei in Minute 83 für die vorzeitige Entscheidung. Kurz vor dem Abpfiff machte Bayer-Kapitän Ayman Azhil mit seiner sehenswerten Volleyabnahme an der Strafraumgrenze den 4:1-Endstand perfekt.

Pappas: „Am Ende ist es das Ergebnis, das viele erwartet haben. Doch wenn man sich das Spiel genauer betrachtet, erkennt man, wie leichtfertig wir hier etwas Zählbares liegen gelassen haben.“

Am nächsten Sonntag steht für RWO-U19 um 11 Uhr das Gastspiel beim MSV Duisburg an. Das Hinspiel gewann RWO mit 3:2.

RWO: Pomorin; Overfeld, Vila, Gabriel, Erraji (50. Köse), Markovic, Kücük, J. Bachmann, Cakmak (76. L. Bachmann), Surmanski (46. Nachit), Heck (63. Fleer).