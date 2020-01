Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

RWO-U19 heute im Niederrheinpokal gefordert

Die A-Junioren von RWO sind heute um 19.30 Uhr in der zweiten Runde des Niederrheinpokals gefordert. Die Mannschaft von Dimitrios Pappas muss bei der SSVg Velbert antreten, die zwei Ligen unterhalb des Bundesligisten kickt.

Dementsprechend klar ist auch die Rollenverteilung vor dem Anpfiff. „Wir sind der Favorit und wollen natürlich in die nächste Runde einziehen“, so Pappas, für dessen Team am 2. Februar der Ligaalltag bei Viktoria Köln wieder beginnt.