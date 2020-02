RWO-Trainer Terranova: „Das haut uns nicht um!“

Das sagen die Trainer von RWE und RWO nach dem Derby in Essen:

Mike Terranova (RWO): Glückwunsch an RWE. Wir sind sehr enttäuscht, weil wir nichts Zählbares mitgenommen haben. Es war ein Spiel mit viel Kampf, wir hatten gerade in der ersten Halbzeit keine zwingenden Torchancen, hatten zu viele Ballverluste im Zentrum. Und die Bälle, die wir gewonnen haben, haben wir vorne schlecht ausgespielt. Das war zuletzt eigentlich unsere Stärke, das waren wir auch nicht mutig genug. Das Gegentor müssen wir uns noch einmal angucken. Wenn da vorher ein Foul ist, wäre das natürlich sehr ärgerlich. Aber das ist auch Fußball. Allerdings hatte ich schon das Gefühl, dass auch vorher jede 50:50-Situation gegen uns gepfiffen wird. Deshalb habe ich mich auch so aufgeregt. Aber ich denke auch, dass uns das nicht umhaut. Wir haben schon oft auf die Fresse gekriegt und sind immer wieder wiedergekommen. Insgesamt haben wir schon eine riesen Entwicklung erlebt, auch, wenn wir das heute nicht so abrufen konnten. Trotzdem bin ich stolz auf meine Mannschaft. Natürlich stehe ich nach einer Niederlage zu ihr. Man kann nicht immer nur gewinnen, gewinnen, gewinnen, es gibt auch schlechtere Phasen, das werden die anderen auch noch haben. Wir werden zusehen, dass wir schnell wieder in die Spur kommen. Ich denke, das wird noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Christian Titz (RWE): Wir hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, haben uns aber schwer getan, Chancen zu kreieren. Die ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte waren zerfahren, aber danach haben wir uns den Heimsieg auch verdient. Wir haben über die komplette Spielzeit sehr diszipliniert verteidigt. Es war ein wichtiger Sieg, aber die Saison ist noch lang.