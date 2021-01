RWO-Trainer Mike Terranova: „Es war ein gebrauchter Tag“

Oberhausen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen verliert mit 1:4 im Test gegen SV Lippstadt. Trainer Mike Terranova streicht freien Sonntag.

Generalprobe missglückt: Mit einem 1:4 (0:3) im Testspiel bei Ligakonkurrent SV Lippstadt im Gepäck musste Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen die Heimreise antreten. „Das ist natürlich sehr ärgerlich, gerade weil eine gute Trainingswoche hinter uns liegt und wir uns viel vorgenommen hatten“, zeigte sich RWO-Trainer Mike Terranova nach Spielende enttäuscht von der Vorstellung seiner Mannschaft.

Dabei starteten die Kleeblätter durchaus vielversprechend in die Partie, hatten durch Neuzugang Hüseyin Bulut, der auf der linken Offensivseite sein Debüt feierte, und Kapitän Jerome Propheter zwei gute Möglichkeiten in der Anfangsphase. Doch es waren die Gäste, die letztlich in Führung gingen: Zwei nahezu identische Standardsituationen verwerteten die Hausherren durch Jan Lukas Liehr und Victor Maier zum 2:0, ehe Anton Heinz noch vor dem Seitenwechsel den dritten Lippstädter Treffer markierte.

Terranova: „Unterm Strich war es ein gebrauchter Tag"

„Gerade solche Standards müssen wir besser verteidigen. Da stimmte in Sachen Zuteilung so einiges nicht“, sah Terranova in dieser Phase die Köpfe seiner Spieler zunehmend nach unten gehen. „Ob im Testspiel oder im Ligaspiel darf die Einstellung einfach nicht nachlassen. Und jeder der mich kennt weiß, dass ich darauf den größten Wert lege.“

Nach dem Seitenwechsel erzielten die Rot-Weißen durch Shaibou Oubeyapwa das zwischenzeitliche 1:3, ehe sechs Minuten vor dem Abpfiff Lippstadts Marvin Mika den 4:1-Endstand besorgte. „Unterm Strich war es ein gebrauchter Tag, den wir aufarbeiten werden“, hat Terranova den freien Sonntag für seine Kicker kurzerhand gestrichen. „Das soll keine Bestrafung für das Team sein. Aber die Analyse will ich so schnell wie möglich in Angriff nehmen.“

Rückrunden-Auftakt am Samstag gegen FC Wegberg-Beeck

Mit Blick auf den anstehenden Rückrunden-Start am Samstag (14 Uhr) gegen den FC Wegberg-Beeck im Stadion Niederrhein macht sich der 44-jährige Fußball-Lehrer derweil aber keine Sorgen. „Man sollte jetzt nicht alles schwarz sehen. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft in der Liga wieder ein anderes Gesicht zeigt.“

Mithelfen könnten dabei auch wieder Maik Odenthal, Tim Stappmann und Sven Kreyer, die verletzungsbedingt in Lippstadt nicht dabei waren. Terranova: „Ich hoffe, dass alle im Laufe der Woche wieder ins Mannschaftstraining mit einsteigen werden.“