RWO startet mit großen Zielen in das Jahr

Jetzt gilt es: RWO steigt mit der Partie gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach in das Regionalliga-Jahr ein. Was am Ende stehen soll, haben verantwortliche, Trainer und Spieler des Vereins mehrfach betont. Sieg im Niederrheinpokal und Aufstieg. Das ist eine Ansage, und deren Umsetzung beginnt heute, 14 Uhr, im Stadion Niederrhein.

Trainer Mike Terranova: „Mit diesem Ziel darf man sich keine Niederlagen mehr erlauben und sollte sich nur wenige Unentschieden leisten.“ Die Vorgabe ist zunächst einmal, gegen die Fohlen mit einem Dreier einzusteigen. In der Hinrunde klappte das beim 5:1 famos, auch wenn das Ergebnis über den längst nicht so klaren Spielverlauf hinweg täuscht.

Sicher ist: Bastian Müller fehlt auf jeden Fall

Terranova: „Es wird zwei Härtefälle geben.“ Will heißen, Spieler, die er nicht berücksichtigen kann, obwohl sie es nach den Leistungen in der Vorbereitung eigentlich verdient hätten. Bastian Müller fehlt mit seiner Nackenprellung weiterhin. Jerome Propheter ist wieder im Training und hat mit einer privaten Reha versucht, seine Probleme am Sprunggelenk in den Griff zu bekommen. Er spielt in den Überlegungen des Trainer als Sechser/Achter eine zentrale Rolle, ist aber Wackelkandidat.

Gut möglich, dass er beginnt und dann schaut, wie lange Kraft und Kondition reichen. Christian März würde um ihn herum positioniert, Raphael Steinmetz hinter Spitze Cihan Özkara. Philipp Gödde hat stark trainiert und auch ausreichend getroffen. Terranova schaut, wie er ihn einsetzen kann: „Ich habe zwar den einen Ausfall, vielleicht zwei, aber in der Vorbereitung haben sich viele gezeigt.“

Auf den Außenbahnen ist vieles möglich

Auch auf den Außenbahnen sind die Positionen noch offen. Francis Ubabuike und Vincent Stenzel auf links haben in der Vorbereitung beide ihre Duftmarken gesetzt. Gleiches gilt für Dominik Reinert und Shaibou Oubeyapwa auf der rechten Seite. Terranova: „Es ist wirklich schwer diesmal.“ Zumal auch der vielseitige Maik Odenthal gut auf der linken Seite denkbar ist. Noch kein Thema hingegen ist Winter-Neuzugang Jeffrey Obst (Wattenscheid). Bei der SG 09 war er als Rechtsverteidiger zwar gesetzt, muss hier aber erste einmal wieder an Spiel- und Tempohärte heran geführt werden.

Die hat der athletische Sechser Kofi Twumasi ohne Frage. Terranova fehlt bei ihm aber noch die Handlungsschnelligkeit. Gegen technisch so versierte Angreifer wie jene der Borussia geht er daher (wenn die Gesundung klappt) mit dem erfahrenen Propheter auch für den Spielaufbau lieber auf Nummer sicher.

Die Viererkette ist gesetzt

Fest steht die Abteilung Defensive. Philipp Eggersglüß, Jannik Löhden, Nico Klaß und Felix Herzenbruch werden die Viererkette vor Torwart Daniel Davari stellen.