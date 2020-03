Oberhausen Knorpelschaden im Knie beendet Spieler-Laufbahn

Der am 8, Februar 1990 geborene Patrick Bauder stieß nach Stationen in Vorortvereinen zur A-Jugend des SV Waldhof Mannheim, für den er auch sein erstes Seniorenjahr bestritt. Von Mannheim ging es zu VfL Wolfsburg II in die Regionalliga Nord, wo er unter anderem mit Sebastian Schindzielorz (jetzt VfL Bochum) und Alexander Klitzpera (jetzt Hannover 96) zusammenspielte, die nach ihren aktiven Karrieren im Vereinsmanagement tätig sind.

Seit 2012 ist Bauder bei RWO, seit dem 1. Juli 2019 Sportlicher Leiter. Der Mannschaftskapitän – ein Mittelfeldspieler mit feinem Fuß – hatte nach schwerem Knorpelschaden im Knie aufhören müssen.

Der 30-Jährige ist verheiratet und Vater einer Tochter (4). Die Familie wohnt unweit des Stadion Niederrhein, aber schon in Duisburg. Seine aus Bottrop stammende Frau, die er in Oberhausen kennengelernt hat, ist Leiterin einer Tagespflege-Einrichtung für Senioren – und jetzt in Kurzarbeit, wie er.