RWO gewinnt 6:0 gegen den FSV Duisburg

Spielfreudig und aggressiv präsentierter sich RWO im Testspiel gegen den Duisburger Landesligisten DSV 1900. Die Regionalliga-Elf von Mike Terranova gewann auf Kunstrasen gegen das Team von Markus Kowalczyk standesgemäß 6:0 (4:0). Vor allem in der zweiten Halbzeit hätte die Trefferquote noch deutlich besser sein können. Wie angekündigt wechselte RWO zur Halbzeit bis auf Torwart Justin Heekeren komplett durch.

Lediglich Tim Hermes und Alex Scheelen pausierten. Hermes, der zuvor einzeln Lauftraining absolvierte: „Freitag will ich wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen.“ Auch Terranova verbreitete nach der Partie Zuversicht: „Wir waren gut gegen den Mann gespielt und uns viel erarbeitet. Einziger Kritikpunkt war vielleicht die Chancenverwertung. Da wollten wir zu schnell zu viel und hätten ruhiger abschließen müssen.“ Sein Gegenüber Kowalczyk, nach einer Knieoperation noch an Krücken: „Wir haben ein gutes Spiel gegen eine starke Mannschaft gemacht. Wir stecken am Anfang der Vorbereitung, das konnte sich sehen lassen.“

Bastian Müller sortierte im ersten Durchgang das Mittelfeld, hier im Zweikampf gegen den ehemaligen Nordler Hilal Ali Khan. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Wohl wahr, die Duisburger gingen beherzt zur Sache und hätten durch den ehemaligen Rot-Weißen Boran Sezen bei einer Bogenlampe in der ersten Hälfte sowie einer knapp verpassten Flanke am Fünfer den Ehrentreffer verdient gehabt. Beide Male aber reagierte der sichere Justin Heekeren im Kasten stark.

Dafür war die Quote der Kleeblätter im ersten Durchgang sehr gut. Trotz der ungewohnten Formation lief der Ball gut durch die Reihen. Cihan Özkara nach Zuspiel von Francis Ubabuike (23.), Ubabuike nach Durchstecker von Bastian Müller (29.), Giuseppe Pisano aus 20 Metern (35.) und der gefoulte Tarik Kurt per Elfmeter (38.) markierten den Halbzeitstand.

Nach der Pause legte Raphael Steinmetz schnell das fünfte Tor von der Strafraumkante aus nach (51.). Danach war aber lange Ebbe, da Shaibou Oubeyapwa (zweimal), Eggersglüß direkt, Propheter, Steinmetz, Philipp Gödde oder Christian März Hochkaräter liegen ließen. Gödde drückte dann mit dem Kopf eine Ecke von März zum verdienten Sieg und Endstand ein.

RWO Halbzeit 1: Heekeren; Reinert, Twumasi, Klaß, Popovic, Müller., Odenthal, Ubabuike, Pisano, Kurt, Özkara.

RWO Halbzeit 2: Heekeren; Eggersglüß, Stappmann, Löhden, Herzenbruch, Propheter, März, Oubeyapwa, Stenzel, Steinmetz, Gödde.