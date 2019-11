RWO: „Friss oder stirb“-Mentalität ist nicht mehr zeitgemäß

Oberhausen. Das Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiß Oberhausen bewarb sich um den Förderpreis der Robert-Enke-Stiftung und erhielt wichtige Einblicke.

Neben der jede Woche angebotenen Beratung für sämtliche Mitarbeiter, Spieler und Trainer des Nachwuchsleistungszentrum gibt es bei RWO ein verbindliches Angebot für besonders talentierte Spieler. Jene Kicker, denen der Verein den Sprung in den Profibereich zutraut. „Die kommen dann in meine Sprechstunde und wir reden über alles, was sie auf dem Herzen haben“, berichtet Sozialpädagoge Wilfried Leitner, bei dem es auch mal um die erste große Liebe geht. „Da geht mir selbst das Herz auf. Wenn so ein durchtrainierter Topathlet zu mir kommt und mir seine zarte Seite zeigt.“