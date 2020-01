Oberhausen Duell Steinmetz vs. Klaß an der Seitenlinie

Nico Klaß und Raphael Steinmetz werden am Sonntag in Köln gemeinsam in der RWO-Startelf gefordert sein. Unter der Woche waren sie Kontrahenten – allerdings nur in einem Freundschaftsspiel und an der Seitenlinie. Steinmetz, Trainer des ambitionierten A-Ligisten SW Alstaden, empfing mit seinen Schützlingen den B-Ligisten Preußen Duisburg. Dort assistiert Klaß als „Co“ Trainer Michael Dolata an der Linie. Am Ende setzten sich „Raffas“ Schwarz-Weiße trotz 2:4-Pausenrückstand mit 5:4 durch. Die Treffer für die Kuhle-Kicker erzielten Marco Lukas Jurga (2), Tim Munnes (2) und Fabian Kehl. In der Liga ernst wird es für SWA erst wieder am 1. März zu Hause gegen Arminia Lirich II.